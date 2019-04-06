Samsun Cinayeti Baba Değil, Kardeşinin İşlediği Ortaya Çıktı

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı (2)

BABA 'BEN VURDUM' DEDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurularak ölen Mert A.'yı (25), önce babası emekli polis memuru Ahmet A. (47) vurduğunu söyledi. Polis tarafından ifadesine başvurulan Mert A.'nın kardeşi Enes Talha Melih A. (19) ise olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söyleyince, gözaltına alındı. Baba ve oğlunun gün boyu süren çapraz sorgularında yeni gelişme yaşandı. Enes Talha Melih A.'nın sağlık sorunları olan babasını korumak için cinayeti üstlenmeye çalıştığı iddia edildi. Cinayeti kendisinin işlediğini söyleyen emekli polis memuru Ahmet A. ile oğlu Enes Talha Melih A., emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle oğlu Enes Talha Melih A. ile birlikte adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, karara itiraz etti.

İTİRAZ EDİLDİ, BABA TUTUKLANDI

Samsun'un Bafra ilçesinde, aile içinde çıkan kavgada göğsünden tabancayla vurulan Mert A.'yı (25), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen emekli polis memuru baba Ahmet A., sağlık sorunları nedeniyle kendisine bakabilecek yeteneği olmaması gerekçesiyle adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karara itiraz etmesinin üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılan Ahmet A., tutuklandı.

Kaynak: DHA