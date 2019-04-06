Samsun Cinayeti Baba Değil, Kardeşinin İşlediği Ortaya Çıktı

Cinayeti baba değil, kardeşinin işlediği ortaya çıktı

Samsun'un Bafra ilçesinde aile arasında çıkan kavgada Mert A. (25) göğsünden tabanca ile vurularak öldürüldü. Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A'nın ifadesine başvuruldu. Polisin çapraz sorgusunda E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti.

Olay, dün akşam saatlerinde İshaklı Mahallesi Huzur 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Emekli polis memuru Ahmet A.'nın evinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı çoçukları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle açılan ateş sonucu göğsüne 2 kurşun isabet eden Mert A., kanlar içerisinde yere yığılırken, silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Mert A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne götürüldü.Tedaviye alınan Mert A., tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cinayeti işlediğini söyleyen baba emekli polis memuru Ahmet A. (47 ) gözaltına alınırken olay sırasında evde bulunan eşi Ayşe A. ve oğlu E.T.M.A.'nın da ifadesine başvuruldu. Ayşe A. olayı eşinin gerçekleştirdiğini söyledi. Şüphelilerin çelişkili ifadeleri üzerine polisin yaptığı çapraz sorgulamada E.T.M.A., ağabeyini babasının tabancası ile vurduğunu itiraf etti. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA