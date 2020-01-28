Samsun çiftçisine 2019 yılında 303 milyon lira destek verildi

28.01.2020 16:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 16:50

Samsun Valisi Osman Kaymak, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2019 yılında, 2018 yılının tarımsal üretim dönemine ait tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, 2019 yılında Samsun çiftçisine 303 milyon lira tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Geçen yıl hayvancılık desteklemeleri kapsamında buzağı, anaç koyun keçi, anaç manda ve malak, manda ıslah, süt ve su ürünleri desteği başta olmak üzere çiftçiye 80,5 milyon lira ödendiğini anlatan Kaymak, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında Samsunlu yatırımcıya 9 milyon lira aktarıldığını belirtti.

Bitkisel üretim desteklemeleri kapsamında yem bitkileri, mazot ve gübre, fındık, hububat ve yağlı tohumlu bitkiler prim, Çevre Amaçlı Tarım Arazilerinin Korunması Programı (ÇATAK), organik tarım ve iyi tarım destekleri başta olmak üzere çiftçiye 180 milyon lira ödeme gerçekleştirildiğini aktaran Kaymak, "Fındık üreticisine 77 milyon lira destekleme bedeli ödenmiştir. Yine Devlet Destekli Tarım Sigortaları (TARSİM) kapsamında Samsun'da 2019 yılında 13,5 milyon lira prim desteği ödemesi gerçekleştirilmiş, çiftçilerimize TARSİM tarafından 5 milyon lira tazminat ödemesi yapılmıştır." ifadelerini kullandı.

Samsun'da 2019 yılında aşırı yağışlar sonucu oluşan sel ve su baskınlarında meydana gelen zararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Acil Destek Giderleri Ödeneğinden 15,5 milyon lira gönderildiğine işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Samsun, büyük bir tarım potansiyeline sahip. İlimizde inşallah yeni kurulan ve kurulacak OSB'lerde üretilen tarım ürünlerini işleyecek fabrikalar açıldığında istihdam noktasında büyük avantaj sağlayacağız. Ayrıca üreteceğimiz yerli ve milli ürünlerimizle de hem ulusal hem de uluslararası ticaretle ilimize büyük bir katkı sağlayacağız. Devlet verdiği desteklerle her zaman çiftçisinin yanında yer almıştır. Tarımsal ödemeler 2020 yılında da devam edecektir. Çalışmaların yürütülmesinde emeği geçen Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde ve bağlı birimlerinde görev yapan personele teşekkür ve tebrik ediyorum."

Kaynak: AA