Samsun Cezaevi Müdürü Başer, Silivri'ye Atandı
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Samsun Cezaevi Müdürü Başer, Silivri'ye Atandı

Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Günay Başer, Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğüne atandı.

Samsun Cezaevi Müdürü Başer, Silivri'ye Atandı

Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Günay Başer, Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğüne atandı.

İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan 2014 yaz kararnamesiyle Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne atanan Günay Başer'in tayini Silivri'ye çıktı. Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğü görevine atanan Günay Başer'in yakın zaman içinde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.

Müdür Günay'ın yerine ise Silivri Cezaevi Müdürü Mehmet Cihan'ın atandığı öğrenildi. - SAMSUN

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