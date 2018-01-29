Samsun Cezaevi Müdürü Başer, Silivri'ye Atandı
Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Günay Başer, Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğüne atandı.
Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürü Günay Başer, Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğüne atandı.
İstanbul Maltepe Ceza İnfaz Kurumundan 2014 yaz kararnamesiyle Samsun E Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğüne atanan Günay Başer'in tayini Silivri'ye çıktı. Silivri 8 Nolu Cezaevi Müdürlüğü görevine atanan Günay Başer'in yakın zaman içinde yeni görevine başlayacağı öğrenildi.
Müdür Günay'ın yerine ise Silivri Cezaevi Müdürü Mehmet Cihan'ın atandığı öğrenildi. - SAMSUN