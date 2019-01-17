Samsun Cezaevi Hakkındaki İddialar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığından, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarında olumsuzluklar bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet ve sosyal paylaşım sitelerinde "Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi koğuşlarında kapasitenin üzerinde tutuklu var, yemekler tutuklu sayısının altında geliyor, hastane sevkleri aylarca erteleniyor, köpekler eşliğinde arama yapıldığı ileri sürülüyor, ailelerin bekleme yeri yok" şeklinde asılsız paylaşımlarda bulunulduğu belirtildi.

Samsun T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda barındırılan hükümlü ve tutuklular için ihtiyaç kadar yatak ve ranza bulunduğu aktarılan açıklamada, nakiller veya yeni suç işleyenler nedeniyle mevcutta artış yaşansa da bununla ilgili tedbirlerin derhal alındığı vurgulandı.

Ziyaretçilerin ceza infaz kurumu girişinde yağmur ve güneşten korunacakları sundurmalarda bekletildiği açıklamaya, şöyle devam edildi:

"Kayıt kabul işlemlerinin akabinde içeride bekleme odalarına alınmaktadırlar. Çıkışlarda da bekleme yapabilecekleri sundurmalar ve belediye otobüs durakları mevcuttur. Ceza infaz kurumumuzda zaman zaman güvenlik için aramalar yapılmaktadır. Bu aramalar esnasında uyuşturucuyla ilgili istihbarat alındığı durumlarda birkaç koğuşta önden narkotik köpekleriyle arama yapılmışsa da bu durum genel arama uygulaması için geçerli değildir. Kesinlikle cezaevine gelen ziyaretçiler ve hükümlüler üzerinde veya diğer koğuşlarda köpeklerle arama yapılmamaktadır. Yapılan tüm aramalar yasal mevzuata uygundur."

Kurum mutfağında 5 aşçı eşliğinde sayıya göre günlük yemek yapılarak dağıtımının gerçekleştirildiğinin altı çizilen açıklamada, bütün öğünlerin yeter miktarda verildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Hastane sevkleri düzenli şekilde ve aciliyet sırasına göre hiçbir aksamaya meydan verilmeden yapılmaktadır. Bunun yanında cezaevi yerleşkesinde revir hizmetleri doktorlar ve diğer sağlık çalışanları tarafından aralıksız verilmektedir. Haber içeriğinde bahsedilen hususların tamamı, kurumumuzu yıpratmak ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmaya yönelik asılsız, art niyetli iddialardır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA