Samsun Cezaevi Hakkındaki İddialar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nda olumsuzluklar bulunduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı internet siteleri ile TBMM Kit Komisyonunda CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek tarafından cezaevinin kanalizasyon, atık su ve kapasite fazlalığından kaynaklanan sorunlar bulunduğu yönünde iddiaları nedeniyle kamuoyuna açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları'nın 28 Mayıs'ta faaliyete geçtiği aktarılan açıklamada, kurumda 541 hükümlü, 231 hüküm özlü ve 513 tutuklu olmak üzere bin 285 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İddialar doğru değil

Kurum ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi:

"Kurumumuzda, açık ve kapalı ceza infaz alanı, jandarma birliği ile lojman binalarının bağlı olduğu paket arıtma sistemi mevcuttur. Bu sistemden çıkan atık su, yakında bulunan köyün atık sularının toplandığı foseptik çukurlarına, köy içindeki mevcut kanalizasyon hattından akmaktadır. Kanalizasyon bağlantıları Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmıştır.

Kurumumuz paket arıtma sisteminden, tarımda kullanılabilecek temizlikte atık su çıkışı sağlanmaktadır. Halihazırda kurumda kapasitesinin altında hükümlü ve tutuklu bulunmaktadır. Tam kapasiteye ulaşıldığında köy foseptik çukurunun ihtiyacı karşılamayacağı öngörüldüğünden, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Ankara yolu üzerinde bulunan en yakın kanalizasyon hattına bağlanmak üzere 4 kilometrelik yeni kanalizasyon çalışması başlatılmış, hattın tamamlanması için 100 metrelik kısım kalmıştır. Yürütülen kanalizasyon, içme ve kullanma suyuna yönelik çalışmalar ilerleyen yıllarda meydana gelebilecek ihtiyaçlar öngörülerek planlanmış olup, mevcut hali ile ceza infaz kurumumuzda herhangi bir sorun bulunmamaktadır."