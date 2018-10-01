Samsun Çerkes Derneği Etkinlik Düzenledi

Samsun Çerkes Derneği tarafından etkinlik düzenlendi.

Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen programa katılan Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, yaptığı konuşmada Çerkeslerin sağladığı birilik ve beraberliğe dikkat çekti.

Nazlı, Çerkezlerin bu devlet ve millet için canlarını ve kanlarını feda ettiğini ifade ederek, "Birlik ve beraberliğimiz devam ettiği sürece tarihte olduğu gibi en parlak dönemimizi yine dünyaya yaşatarak göstereceğiz." diye konuştu.

Samsun Çerkes Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz ise kültürlerini gelecek kuşaklara aktarmak için çaba harcadıklarını belirtti.

Konuşmaların ardından derneğin korusu tarafından solo ve koro eserler seslendirildi.

Program sonunda mahalli düğün ile Apsuva dansı (otantik abhaz dansı) yapıldı, katılımcılara Çerkes böreği haluj ikram edildi.

Geceye Atakum Kaymakamı Nazlı'nın yanı sıra Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile davetliler katıldı.