Samsun çeltik üretiminde ikinci sırada
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Samsun çeltik üretiminde ikinci sırada

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 69 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Samsun çeltik üretiminde ikinci sırada
06.07.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.07.2020 17:50

Samsun Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Samsun'un 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 69 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer aldığını bildirdi.

Sağlam, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadelenin yanı sıra tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması ve gıda arz güvenliğinin korunmasının büyük önem arz ettiğini kaydetti. Bu kapsamda Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında Samsun'da çeltik üretiminin geliştirilmesinin hedeflendiğini belirten Sağlam, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla kentteki üretim oranının arttığına işaret etti.

"Yüzde 75'i Bakanlık yüzde 25'i üretici katkı payları ile karşılanan Bafra, Çarşamba, Terme, Alaçam ve 19 Mayıs ilçelerinde ilave çeltik ekimi yapacak üreticilere 126 bin 10 kilo çeltik tohumluğu dağıtımı yapılmış ve ekimler gerçekleşmiştir." diye konuşan Sağlam, "Neticede 6 bin 300 dekar ilave çeltik üretim alanı oluşturmayı hedeflediğimiz proje ile 184 bin 357 dekar olan üretim alanımızı hedefleri de aşarak 196 bin 71 dekara çıkarmayı başarmış bulunuyoruz. Samsun'un 184 bin 357 dekar alanda 137 bin 069 ton çeltik üretimiyle Türkiye'de ikinci sırada yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Damlama sulama ile çeltik üretimi yapacak üreticilere öncelik verildiğini ifade eden Sağlam, şöyle devam etti:

"Proje ile Bafra ilçemiz de 600 dekar damla sulama, 286 dekar yağmurlama sulama ile çeltik üretimine başlanmış olup su ve toprak kaynaklarının daha etkin kullanımını sağlayacak olan bu adım aynı zamanda ilimiz çeltik üretim alanlarının daha da artacağının sinyallerini bize vermektedir. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak hedefimiz tüm dünyada pandemi niteliği kazanan Kovid-19 sürecini ülkemizde gıda arzını en az etkileyecek biçimde yönetmek, üretimin tüketimi karşılama oranı yüzde 75 olan çeltik üretimini toprak, iklim ve sulama imkanları elverişli olan Samsun'da artırmak, su ve toprak kaynaklarının daha doğru kullanımını sağlamak adına damlama sulama ile üretimi yaygınlaştırmak ve bu sayede Samsun çiftçisinin gelirini yükseltmektir."

Sağlam, geçen yıl ülkede 1 milyon 264 bin 190 dekar alanda bir milyon ton çeltik üretim gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA

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