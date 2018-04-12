Samsun Çarşamba Havalimanı'nı 429 Bin 351 Yolcu Kullandı

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Çarşamba Havalimanı'nın bu yılın ilk 3 ayında 429 bin 351 yolcuya hizmet verdiğini bildirdi.

Vali Kaymak, yaptığı yazılı açıklamada, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından açıklanan istatistiklere göre, mart ayında Samsun Çarşamba Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiğinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49 artışla 137 bin 583, dış hat yolcu trafiğinin yüzde 147 artışla 5 bin 202 olmak üzere yüzde 51 artışla 142 bin 785'e ulaştığını ifade etti.

Aynı dönemde iç hatta bin 171, dış hatta 54 olmak üzere bin 225 uçağa hizmet sunulduğuna dikkat çeken Kaymak, yük trafiğinin ise bin 58 ton olarak gerçekleştiğini aktardı.

Yılın 3 aylık istatistiklerine göre ise Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 429 bin 351 yolcunun hizmet aldığını vurgulayan Kaymak, şunları kaydetti:

"Hizmet verilen toplam uçak trafiği 3 bin 427'ye, yük ise yüzde 90 artışla 3 bin 940 tona ulaştı. Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara'ya, 6 gün İzmir'e, pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri Antalya'ya uçuş seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Almanya'nın Dusseldorf kentine haftada 1 gün olmak üzere direkt uçuş seferi yapılmaktadır. İstanbul Atatürk, Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa havalimanlarından bağlantılı olarak yurt içinde her noktaya, yurt dışında ise birçok noktaya uçuşlar yapılabilmektedir."