Samsun Çarşamba BES'te Siemens Buhar Türbinleri kullanılacak

Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali'nde Siemens Buhar Türbinleri kullanılacak.

Siemens açıklamasına göre, Oltan Köleoğlu Enerji'nin yatırımcısı olduğu ve Mimsan Endüstri Kazanları A.Ş'nin taahhüt sorumluluğunu üstlendiği Samsun Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali'nde (BES) Siemens'in 27MWe gücündeki SST-300 buhar türbinleri için sözleşme imzalandı.

Tesis, yılda 250 bin ton zirai ve ormansal atık bertaraf edecek ve yaklaşık 200 milyon kWh yenilenebilir elektrik enerjisi üretecek. Siemens, bu sayede 'sıfır atık' ve 'yerli enerji' alanlarında Türkiye'nin enerji politikasına ciddi katkı sağlamayı hedefliyor. Samsun Çarşamba BES'in Ağustos 2020'de devreye girmesi planlanıyor.

Öte yandan aynı grubun yakın zamanda devreye alınacak bir diğer büyük yatırımı olan 27MW'lık Afyon Eber BES projesinde de yine Siemens SST-300 Buhar Türbini tercih edilmişti.

Siemens'in 2018 yılında dahil olduğu projede, türbin montaj faaliyetlerinde artık son aşamaya gelindi. Her iki santral, Siemens buhar türbinleriyle elektrik üretmeye başladığında, Türkiye'nin en büyük ikinci biyokütle santrali unvanını paylaşacak. Siemens'in Türkiye'de imzaladığı 9 ayrı biyokütle santralinde toplam kurulu güç yaklaşık olarak 80MW'a ulaştı.

Biyokütle projelerine türbin de finansman da Siemens'ten

Açıklamaya göre, Samsun Çarşamba BES projesinde 27MW çıkış gücünde Kondenserli Buhar Türbini, yardımcı ekipmanlar ve türbin kontrol sistemi sağlayacak olan Siemens; montaj ve devreye alma süreçlerini de Türkiye'deki mühendis kadrosuyla yönetecek.

Proje kapsamına göre çeşitli finansman modelleri sunabilen Siemens, Samsun Çarşamba BES projesinde leasing çözümü sağladı. Uygun ödeme koşulları ile proje nakit akışına olumlu katkı sağlayan finansal kiralama çözümü, günlerle ifade edilebilecek kısa onay süresi ile biyokütle projelerinin yaşadığı termin sorunlarının aşılmasında ciddi destek sağlıyor.

Her iki santral devreye alındıktan sonra, türbinin kesintisiz çalışması için uygun bakım ve servis hizmetleri de Siemens tarafından sağlanabilecek.

Siemens Buhar Türbinleri

Hem kondenserli hem de karşı-basınçlı uygulamalarda kullanılabilen Siemens Buhar Türbinleri, kimya-petrokimya, madencilik, kağıt ve demir-çelik sektörlerinin yanı sıra atıktan enerji üretiminde ve deniz suyu arıtma tesislerinde de esnek çözümler sunuyor.

Kompakt tasarımı sayesinde kurulum için minimum alan gereksinimine ihtiyaç duyan Siemens Buhar Türbinleri, uzaktan erişim ve kontrol imkanı ile operasyonları kayda değer ölçüde kolaylaştırıyor.

Kaynak: AA