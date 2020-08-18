Samsun Canik Belediyespor, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nden ihraç edildi! Kulüp başkanı Zafer Şimşek, yaptığı açıklamada, lige katılım bedeli olan 125 bin lirayı ödeyemedikleri için Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararı ile ligden ihraç edildiklerini söyledi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, yaptığı açıklamada, lige katılım bedeli olan 125 bin lirayı ödeyemedikleri için Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) kararı ile ligden ihraç edildiklerini söyledi.

Karadeniz'in Süper Lig'deki tek kadın basketbol takımının ekonomik nedenden dolayı ligden ihraç edildiğini dile getiren Şimşek, "Ligdeki 13 takım da katılım bedelini yatırmadı ama sadece biz ihraç edildik. Biz de konuyu tahkime taşıdık. 10 gün içinde sonuç belli olur." diye konuştu.

Geçen sezon ligde oynadığı 21 maçın hiçbirini kazanamayan Samsun Canik Belediyespor, TBF'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm ligleri şampiyon ve küme düşme olmadan sonlandırması ile ligde kalmıştı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 8 yıldır aralıksız mücadele eden Samsun Canik Belediyespor, geçen sezon ekonomik nedenlerden dolayı lige son anda katılabilmişti.

Kaynak: Hürriyet