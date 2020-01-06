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Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Samsun Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.

06.01.2020 18:30 | Son Güncelleme: 06.01.2020 18:30
Samsun Canik Belediyespor ilk yarıda galibiyet ile tanışamadı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Canik Belediyespor, ligin ilk yarısında galibiyetle tanışamadı.

Ekonomik sorunlar nedeniyle lige son gün katılabilen Samsun ekibi, bu sezonun ilk yarısında oynadığı 12 maçtan da sahadan mağlup ayrıldı.

Samsun Canik Belediyespor oynadığı son maçta ise deplasmanda TRC İnşaat'a 82-77 yenildi.

Kulüp başkanı Zafer Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk yarıdaki performanslarından üzüntülü olduklarını ifade etti.

Ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini dile getiren Şimşek, transfer yapmak için şehirden maddi destek beklediklerini söyledi.

Samsun ekibi ligde 12 puan ile son sırada yer alıyor.

Kaynak: AA
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