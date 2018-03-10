Samsun-Camlar Ateşle Dans Ediyor

Samsun 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü atık camları yaklaşık bin 200 derecedeki ateşle şekillendirme yaparak, kişiye özgün geri dönüşüm tasarımı yapıyor.19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, topladıkları atık camları 600 ile bin 200 derecede ateşle şekillendirerek, ürettikleri takı, süs eşyası ve bibloları geri dönüşüm tasarımı yapıyor. Yaklaşık 8 yıl önce 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde kurulan Cam Sanatı Atölyesinde doğada yıllarca eriyemeyen camlar 3.5 dakikada eritiliyor.

Samsun Valiliği İl Kadın Hakları Kurulu tarafından Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda kurulan 'Amazon Çarşısı'nda stant açan 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptıkları cam sanatı ile çarşının ilgi odağı oldu.

Yaptıkları ürünler hakkında bilgi veren 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, 19 Mayıs Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde 28 yıldır usta öğretici olarak çalışıyorum. 8 yıldır da cam sanatını yapıyorum. Diğer ustamız Serpil Yiğiter'de 7 yıldır çalışıyor. Burada öğrenci yetiştiriyoruz. İstihdam verdiklerimiz var. Diğer illerden bize eğitime gelenler var dedi.

Camları eritip geri dönüşüme kazandırdıklarını belirten Öztürk, Biz burada geri dönüşüm yapıyoruz. Bizim en büyük özelliğimiz bu. Doğada 3.5 yılda erimeyen camları biz 3.5 dakikada eritip şekillendiriyoruz. Çok güzel objeler yapıyoruz. Örneğin kaplumbağa, çiçek, meyve çeşitleri ve aklınıza gelebilecek her şeyi yapıyoruz. Aynı zamanda camla çalışmak stresi alıyor ve rahatlatıyor. Çalışmalarımızda kalıp kullanmıyoruz. Öğrenciye temeli veriyoruz ve onlarda üstünü kendileri koyuyorlar. Öğrenciler kendileri şekillendirip, yapıyorlar. Birde yaptıkları şekillerin birebir aynı çıkma gibi lüksü de yok. Ateşte yapıldığından ve kalıp kullanmadığımız için ancak benzeri çıkabilir. Bunları yapmanın hiçbir zorluğu yok. Tam tersi zevkli oluyor. Kursumuza katılan öğrenciler öğrendikten sonra bile kursumuzu bırakmıyorlar. En az gelen 1 yıl severek geliyor diye konuştu.

Cam sanatının tarihine değinen 19 Mayıs Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Usta Öğretici Ayşenur Öztürk, Cam sanatı M.Ö. yanardağ lavlarının kuma inip de oradaki değerli parçaların su ile birleşip çok değerli taşlar ortaya çıktı. Sonrasında III. Selim zamanında Mehmet efendiyi Venedik'e gönderiyor. Mehmet Efendi de cam sanatını öğrenip geri geliyor. Sonra ilk cam ocağı Polenesköy'de kuruluyor. Bu Osmanlıdan gelen bir sanattır. Cam sanatı unutulmaya yüz tutmuş el sanatları olarak geçiyor şeklinde konuştu.

CAMLARI ATEŞLE DANS ETTİRİYORUZ

Camı ateşle dans ettirdiklerini ifade eden Öztürk, Halk eğitim merkezi olarak satışımız yok ama kendi yetiştirdiğimiz öğrencilerimiz kendi yaptıkları ürünleri satabiliyor. Kısacası biz camı ateşle dans ettiriyoruz. Cam sert bir madde olarak görülebilir ama ateşe girdiğinde eriyor ve bizde onu ateşle dans ettiriyoruz. İstediğimiz şekle sokuyoruz. Camın eritme ısısı 600 ile bin 200 derece arasında değişiyor. Camın et kalınlığına bağlı olarak derecemizi ya yükseltiyoruz ya da düşürüyoruz. Bu aynı zamanda yaptığımız objeye de bağlı olabiliyor. Küçük obje çalışıyorsak 600 derecede, büyük objelerde de bin 200 derecelerde çalışıyoruz. Hiçbir zaman bizlerden desteğini çekmeyen Samsun Valisi Osman Kaymak'a, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz'a, İl Milli Eğitim Müdürümüz Coşkun Esen'e, Müdür Yardımcılarımız, 19 Mayıs Kaymakamımız Yavuz Güner'e, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Demirkol'a, 19 Mayıs Halk Eğitim Müdürümüz Fikret Bostan ve Müdür Yardımcısı Turgay Rizeli'ye çok teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.