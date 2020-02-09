Samsun Büyükşehirden karla mücadele
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Samsun Büyükşehirden karla mücadele

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi.

09.02.2020 17:37 | Son Güncelleme: 09.02.2020 17:37
Samsun Büyükşehirden karla mücadele

SAMSUN (İHA) – ekipleri, etkili olan kar yağışının ardından yolları trafiğe açık hale getirdi.


Cumartesi akşamından itibaren etkili olan kar yağışının ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yollarda çalışmalara başladı. Ekipler, karla kaplı yolları küreyerek, tuzlama çalışması yaptı. Yapılan çalışmaların ardından ana arterler ve yollar trafiğe açılırken, kapalı olan mahalle ve kırsal yollar için çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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