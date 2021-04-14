Samsun Büyükşehir komisyon toplantısı

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 32 gündem maddesi, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi komisyon toplantısında görüşülen 32 gündem maddesi, karara bağlanmak üzere meclise havale edildi.

Büyükşehir Belediye Komisyonu Nisan Ayı Toplantısı, Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk başkanlığında Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapıldı. Toplantının başında yeni seçilen komisyonların gündem maddeleri görüşmelerinin ortak komisyon olarak görüşülüp, karar verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Meclisten komisyonlara havale edilen 32 gündem maddesi, ilgili komisyonlar tarafından görüşülmesinin ardından karara bağlanmak üzere tekrar Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'ne havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısı, 16 Nisan Cuma günü saat 14.00'te Ömer Halisdemir Toplantı Salonu'nda yapılacak. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı