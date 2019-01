Samsun Büyükşehir'in dijital yolculuğu

Akıllı şehir Samsun

SAMSUN - Samsun'da başta trafik sorununa kökten çözüm getirerek şehrin yaşam standardını yükseltmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yönde Çinli bir teknoloji firması ile imzaladığı 'Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü'nün meyvelerini almaya başladı.

Dev teknoloji şirketi bu yönde muhteşem bir tanıtım filmine imza atarken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'den, "Çıktığımız bu yolculuk Samsun'u akıllı şehre dönüştürecek, halkımıza daha iyi bir yaşam sunacak" açıklaması geldi.

Samsun, dijitalde öncü olacak

Eylül ayının başında Büyükşehir Belediyesi ile bir GSM operatörünün de dahil olduğu Akıllı Şehir İşbirliği Protokolü'ne imza atan Huawei, dünyadaki lider uzmanlığını ve deneyimini Samsun'a getirmeye hazır olduğunu açıkladı. Çinli firmanın proje ile ilgili 4 dakikalık tanıtım videosu ise büyük beğeni topladı. "Ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan Samsun, adını Türkiye tarihine yazdırmıştır" denilerek başlanan videoda ayrıca, "Samsun şimdi de dijital Türkiye tarihinde öncü şehirler arasında olma potansiyeline sahip" vurgusu yapıldı.

'Akıllı şehir Samsun' inşa edilecek

Çinli firmanın, "Tamamen bağlı ve akıllı bir dünya için tüm kişileri, evleri ve kurumları dijitalleştirme" misyonuyla dünyanın önde gelen "bilgi ve iletişim teknolojileri" çözüm sağlayıcısı olduğunun altı çizilen videoda, "Şehir dijital dönüşüm yolculuğuna başladı. Bu yolculuk Samsun'u akıllı şehre dönüştürerek insanlara daha iyi bir yaşam vadediyor" ifadeleri dikkati çekti. Hazırlanan tanıtımda kısaca şu görüşlere de yer verildi:

"Samsun Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehri inşa etmek için Huawei'yi stratejik ortak olarak seçti. Akıllı şehir alanında Huawei, 40'tan fazla ülke ve bölgeye, 120'den fazla şehre ve 400 milyon kişiye hizmet vermiştir. ve şimdi Huawei, dünyadaki lider uzmanlığını ve deneyimini Samsun'a getirmeye hazır. Samsun halkının her gün karşılaştığı en büyük sorunlardan biri trafiktir. Büyükşehir Belediyesi, trafik sorununu tüm dijital dönüşüm planının ilk adımı olarak ele aldı."

Zihni Şahin: "Sistem kuruldu ve test edildi"

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Huawei'nin kendilerine, 'Akıllı Trafik Çözümü (Intelligent Traffic Solution(ITS)' önerdiğini hatırlatarak, "ITS; şehir trafiğini yönetmek ve yollardan maksimum verim sağlamak için ağ, bulut bilişim, büyük veri ve yapay zeka teknolojileri kullanılıyor. ITS çözümünün bir parçası olan akıllı trafik sinyal denetleyicisi, 7/24 otomatik olarak trafik ışıkları konfigürasyonlarını ayarlayabilen, 'sezebilir', 'düşünebilir' ve 'karar verebilir' bir sistem. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Huawei, bu sistemi DLH Kavşağı'na kurdu ve test etti" dedi.

Trafik ışıklarında yapay zeka

ITS'nin kısa sürede kayda değer sonuçlar verdiğini söyleyen Başkan Zihni Şahin, bunları ise şu şekilde sıraladı:

"Klasik sistemde gün boyu aynı sürelerde yanan ışıklar trafiği sıkıştırırken akıllı sistem ışık sürelerini yoğunluğa göre ayarlayarak birikmeyi önledi. Klasik sistemde bir araç birden fazla kez aynı kırmızı ışığa takılabilirken, akıllı sistemde rahat akış ve esnek ışık süreleri zaman kaybına neden olmuyor. Klasik sistem kavşak dönüşlerinde kısa süreli yeşil ışık yakarken, akıllı sistem yoğunluğuna göre yeşil ışık sürelerini ayarlayıp dönüşü rahatlatıyor. Klasik sistemde yoğunluğa bakmaksızın her koşulda ışık süreleri değişmez iken, akıllı sistem algılayıcılar ve yapay zeka sayesinde en uygun ışık sürelerini belirliyor."

Amaç, daha yaşanabilir, huzurlu Samsun

Başkan Şahin ayrıca, "Bu pilot uygulama, dijitalleşmenin ve akıllı şehir sistemlerinin şehir hayatına nasıl fayda sağlayabileceğini göstermekte sadece bir örnektir. ITS ile atılan küçük bir adım akıllı Samsun için büyük bir adım. Hedefimiz Samsun'un trafik ve diğer problemlerini hallederek daha yaşanabilir ve huzurlu kent haline gelmesini sağlamak. Bu yönde büyük çaba harcıyoruz. İnşallah hep birlikte faydasını göreceğiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA