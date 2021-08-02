Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikap, yangını söndürme çalışmalarında görev almak amacıyla Antalya'ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Samsun'dan Antalya'ya yola çıkan araçlar, söndürme çalışmalarında katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devletin tüm imkanları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "Yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre