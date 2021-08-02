Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde

Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti.

Antalya'da etkili olan ve tüm ülkenin canını yakan yangınları söndürme çalışmalarına destek için Samsun Büyükşehir Belediyesi de harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 2 itfaiye aracı, 3 arazöz ve 1 pikap, yangını söndürme çalışmalarında görev almak amacıyla Antalya'ya doğru yola çıktı. Dün akşam saatlerinde Samsun'dan Antalya'ya yola çıkan araçlar, söndürme çalışmalarında katıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, devletin tüm imkanları ile yangın bölgesinde bulunduğunu kaydederek, "Yaşanan ve hepimizi derinden etkileyen yangında hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyor, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız onlarla. Rabbim milletimizi her türlü afetten korusun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Tanju Özcan Süleyman Soylu Ömer Halisdemir
Magazin Ece Erken Oğulcan Engin Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Abdullah Avcı Nihat Özdemir Rachid Ghezzal Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun Büyükşehir ekipleri yangın bölgesinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 05:20:29. #1.15#

title