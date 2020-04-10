Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haber
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun

Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'

Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' Korona virüsü ile mücadeleyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bir çalışma ekibi ile şimdi de 'siperlik maske' üretimine başladı.

10.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 10.04.2020 18:21
Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'

Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'

SAMSUN - Korona virüsü ile mücadeleyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bir çalışma ekibi ile şimdi de 'siperlik maske' üretimine başladı.

Tüm dünyanın tehdit altında olduğu bu günlerde salgına karşı her türlü önlemi alan ve bugüne kadar başarıyla uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 'siperlik maske' üretimi ile mücadeleye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı 20 personel, günde bin adet siperlik maske üretiyor.

Dakikada 2 siperlik

Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce tıbbi maske üretimi gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de siperlik maske üretimine başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok Salonu'nda oluşturulan çalışma ortamında dakikada 2 siperlik maske üretimi gerçekleştiriliyor. Günde bin adet siperlik maske üreten personel, çalışmalarını taktıkları siperlik maske, tıbbi maske ve eldivenlerle kişisel güvenliklerini sağlayarak sürdürüyor.

Meslek gruplarına ücretsiz

Üretilen siperlik maskelerin sağlık personeli yanı sıra, huzurevi çalışanları, zabıtalar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan meslek gruplarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, günlük bin adet olan sayının talep olması halinde artırılacağı belirtilerek, "Salgına karşı topyekun mücadelede Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi.

Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haber
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haber
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haber
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haber
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haber
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haber
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Doğu Afrika ülkeleri, öncekilerin 20 katı büyüklüğünde çekirge istilasıyla karşı karşıya
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Naifliğiyle Türkiye'nin gündemine oturan Burhan amca yine gönülleri fethetti: Gönlüm Ordu'da kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken 'buğu' yapmayan siperlik üretti
Ambalaj firması, sağlık çalışanları için nefes alıp verirken "buğu" yapmayan siperlik üretti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Balıkesir'de turistlik 4 ilçeye özel araç giriş ve çıkışları yasaklandı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Fransız doktor Gombergh, koronavirüsün en kapsamlı ve detaylı tarama görüntüsünü paylaştı
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı!
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Koronavirüsü yenen 37 yaşındaki adam, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
Rüştü Reçber'in test sonucu negatif çıktı
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
90 yaşındaki Alye Gündüz, koronavirüs salgınını yenerek sağlığına kavuştu
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Son Dakika: Koronavirüs tedavisi gören Boris Johnson yoğun bakımdan çıktı
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Radamel Falcao, Galatasaray'ın indirim teklifini kabul etmedi
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Dünya genelinde yeni tip koronavirüsten iyileşen kişi sayısı 350 bini aştı
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Djourou, sözleşmesini fesheden Sion'u mahkemeye verdi
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Eşini balta ile öldüren koca, cesedi kanepenin altına sakladı
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
Koronavirüsü yenen Burak Akkul, uyutulma yöntemiyle hastalıktan kurtuldu
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
1 milyon lira ödülle aranan PKK'lı terörist yaralı ele geçirildi
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Mersin, evde kalarak büyükşehirler arasında en az vakaya sahip il konumunda
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Servet Yardımcı: Liglerin başlama tarihini mayıs başında tekrar değerlendireceğiz
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin 'Maskeniz takılı değil' sözlerine yanıt: Önemli değil
Şeyma Subaşı'ndan muhabirlerin "Maskeniz takılı değil" sözlerine yanıt: Önemli değil
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Özlem Zengin Abdülhamit Gül Abdulhamit Gül
Magazin Emrah Tarkan Dilan Çıtak Serdar Ortaç
Spor Bülent Uygun Lionel Messi Rüştü Reçber Radamel Falcao Emre Belözoğlu
Daha Fazla Türk Wuhan Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 19:03:36. #1.15#
title