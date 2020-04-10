Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske' Korona virüsü ile mücadeleyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bir çalışma ekibi ile şimdi de 'siperlik maske' üretimine başladı.

Samsun Büyükşehir'den 'siperlik maske'

SAMSUN - Korona virüsü ile mücadeleyi sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, oluşturduğu bir çalışma ekibi ile şimdi de 'siperlik maske' üretimine başladı.

Tüm dünyanın tehdit altında olduğu bu günlerde salgına karşı her türlü önlemi alan ve bugüne kadar başarıyla uygulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 'siperlik maske' üretimi ile mücadeleye katkı sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Anakent Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne bağlı 20 personel, günde bin adet siperlik maske üretiyor.

Dakikada 2 siperlik

Yeni tip korona virüsü (Kovid-19) önlemleri kapsamında daha önce tıbbi maske üretimi gerçekleştiren Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de siperlik maske üretimine başladı. Sosyal mesafe kurallarına uyularak Samsun Büyükşehir Belediyesi Erol Olçok Salonu'nda oluşturulan çalışma ortamında dakikada 2 siperlik maske üretimi gerçekleştiriliyor. Günde bin adet siperlik maske üreten personel, çalışmalarını taktıkları siperlik maske, tıbbi maske ve eldivenlerle kişisel güvenliklerini sağlayarak sürdürüyor.

Meslek gruplarına ücretsiz

Üretilen siperlik maskelerin sağlık personeli yanı sıra, huzurevi çalışanları, zabıtalar başta olmak üzere ihtiyaç duyulan meslek gruplarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, günlük bin adet olan sayının talep olması halinde artırılacağı belirtilerek, "Salgına karşı topyekun mücadelede Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye devam ediyoruz" denildi.

Kaynak: İHA