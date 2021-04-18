Samsun Büyükşehir'den meyve üreticilerine destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba'da kivi ve şeftali üreticilerine sulama sistemi, tel ile dayanıklı anaç fidan desteği verdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Çarşamba'da kivi ve şeftali üreticilerine sulama sistemi, tel ile dayanıklı anaç fidan desteği verdi. Üreticiler, yapılan yardımlar sayesinde ilçedeki kivi ve şeftali üretimi geçmiş yıllara oranla yüzde 21 oranında artırdı.

2020 yılı resmi rakamlarına göre üretim alanı 1 milyon 196 bin 170 hektara ulaşan Samsun'da 170 bin 961 ton meyve üretiliyor. Tarımsal üretimin artırılması amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, çiftçilerin taleplerini karşılamaya devam ederken, Çarşamba Ovası'ndaki şeftali ve kivi yetiştiricileri ise aldıkları desteklerle üretime önemli katkılar sağlıyor. Türkiye genelindeki 892 bin 48 ton şeftali üretiminin yüzde 0,85'ini, 73 bin 745 ton kivi üretiminin yüzde 6,92'sini ise Samsun karşılıyor.

Ürün artışı yüzde 21

Şeftali ve kivi üretiminin büyük bölümünün üretildiği Çarşamba'da pandemiden olumsuz etkilenen çiftçiler, salgına rağmen geçen yıl 300 dekarlık alanda 7 bin 576 ton şeftali, 105 dekarlık alanda da 73 bin 745 ton kivi ve anaç fidan yetiştirerek her iki üründe de yüzde 21 oranında artış sağladı.

Kivi bahçesi tesis, şeftali anacı yenileme ve ilaçlama makinesi projeleri kapsamında Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'ndan tel, sulama, dona karşı sisleme ve fidan desteği alan üreticiler, desteklerin üretim artışına katkıda bulunduğunu söyledi. Hacılıçay Mahallesi'nde yaşayan meyve üreticisi Adem Özbek, "14 dönümlük arazimizde kivi ve şeftali yetiştiriyoruz. Arazimizin 2 dönümlük kısmı için tel, sulama ve sprink sisleme destekleri aldık. Geçmiş yıllarda Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin fidan desteğinden yararlanmıştık. Biz de 700 ağacımızın olduğu kivi bahçemizi, ek yaparak büyütmeye çalıştık. Şu anda sislemesini ve tellerini çekerek sezona hazırlanıyoruz. İnşallah bundan sonrası daha iyi olacak. Başkanımız Mustafa Demir ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Meyve üreticisi Turgay Demircan ise, "20 dönüm kivi bahçemizin 4 dönümlük kısmında büyükşehirden fidan, sulama, dona karşı sisleme ve tel desteklerini aldık. Diğer kısımlarını kendi olanaklarımızla kurduk. Bu yıl da yeni verim almaya başlayacağız. Katkılarından dolayı tüm belediye yönetiminden Allah razı olsun" diye konuştu.

"Üretimin artmasına vesile oluyoruz"

Çarşamba'da alternatif ürün deseninde yüksek gelir elde edilmesine ilişkin çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Bölgemizde şeftali ve kivi yetiştiriciliği destekleme projelerini yürütüyoruz. Çiftçilerimize projeler geliştirerek uyguluyoruz. Çarşamba Meyve Üreticileri Birliği ile birlikte çok sayıda kivi ve şeftali projesi uyguladık. Faaliyetler kapsamında şeftali ve kivi anacı desteklerimizle üretimin artmasına vesile oluyoruz." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı