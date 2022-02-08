Samsun Büyükşehir'den 3 ilçede 'yeni taksi' ihalesi

VEZİRKÖPRÜ, SAMSUN (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü, Havza ve Kavak ilçelerinde devlet hastaneleri ve yapımı süren cezaevi için ' Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi' gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi, Vezirköprü Yeni Devlet Hastanesi'ne ait 'Ticari Taksi Durağı'nda 10 yıl süreyle 'Ticari Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi' açtı. Havza ilçesinde de Devlet Hastanesi önündeki 'Havza Hastane Taksi Durağı'nda 10 yıl süreyle Ticari Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi yapacak. Belediye ayrıca, Kavak İlçesinde de yapımına devam edilen Kavak Cezaevi binası önünde Kavak Cezaevi Taksi Durağı'nda da 10 yıl süreyle Ticari Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi gerçekleştirecek.

İhaleler 17 Şubat'ta encümen salonunda

Vezirköprü Yeni Devlet Hastanesi Taksi Durağı İhalesi'nin 17 Şubat Perşembe günü saat 14.30'da, Havza Hastane Taksi Durağı Ticari Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi'nin 17 Şubat Perşembe günü saat 15.00'de, Kavak Cezaevi Taksi Durağı Ticari Taksi Durak Yeri Kiralama İhalesi'nin ise 17 Şubat Perşembe günü saat 15.30'da Samsun Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği açıklandı.

Ayrıntılı bilgi Samsun Büyükşehir Belediyesi WEB sayfası ilanlar bölümünde yer alıyor. Başvurular Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacak. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi