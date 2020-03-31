Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor - Haber
Samsun

Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor

Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor Bulaşıcı salgına karşı Samsunlular 'evde kal' uyarılarına riayet edince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor.

31.03.2020 18:21 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:22
Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor

Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor

SAMSUN - Bulaşıcı salgına karşı Samsunlular 'evde kal' uyarılarına riayet edince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Şehrin muhtelif yerlerine bırakılan mamalar, can dostların beslenmesini sağlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüsü (Kovid-19) toplumun yanı sıra sokak hayvanlarının da yaşamını olumsuz etkiliyor. Virüsün yayılmaması için yapılan 'evde kal' uyarılarının büyük ölçüde karşılık bulduğu Samsun'da 7'den 70'e vatandaşların büyük bölümü evlerine kapanırken bu durum, sokak dostlarının besin bulmasını zorlaştırıyor.

Tesislerde 'proteinli mama' üretiliyor

Sokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, can dostlarını aç bırakmıyor. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamu kurumlarından topladıkları arta kalan yemekleri Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'ndeki Mama Üretim Tesisi'nde 'proteinli konserve mama' haline getiriyor. Hazırlanan mamaları şehir merkezi dışında yer alan muhtelif doğal yaşam alanlarına bırakan veterinerler, bu şekilde hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.

Veteriner hekimlerden saha çalışması

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nin dezenfekte edildiğini, burada koruma altına alınan kedi ve köpeklerin sağlık muayenelerinin yapıldığını belirtti. Sokak dostları için mama üretimi ve dağıtımı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nurhan İşler, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Korona virüs tehdidi karşısında 'evde kal' uyarısıyla birlikte vatandaşlarımızın ve başta lokantacılar olmak üzere esnafımızın evlerinden çıkamıyor olması, sokak hayvanlarının beslenmelerinde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bu nedenle veteriner hekimlerden oluşan ekiplerimiz saha çalışması yaparak çeşitli gözlemlerde bulundu. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak biz de sokak hayvanlarımızın beslenmelerine katkı vererek hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için mama üretim kapasitemizi artırdık. Belediyelerimiz aracılığıyla ilçelerimize mama gönderiyor, böylece sokak hayvanlarının il genelinde yeterli gıdayı almalarına yardımcı oluyoruz. Mama Üretim Tesisi'nde ürettiğimiz yiyecekleri, barınak dışında yaşayan hayvanlarımıza da dağıtarak beslenmelerini sağlıyoruz."

"Siz evde kalın, onlar için biz varız"

Hayvanseverlere seslenen ve 'evde kal' çağrısı yapan Nurhan İşler, "Sokak hayvanı dostu olan hayvanseverlerimizin, can dostlarına zaman ayırıp beslenmelerine katkı verdiklerini biliyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak tüm vatandaşlarımızın salgına karşı 'evde kal' çağrısına uymalarını istiyoruz. Bizler, diğer belediyelerle işbirliği yapmak suretiyle bu tür hayvanların beslenmelerini sağlayacağız. Sokakta dostlarınız için endişe etmeyin. Onlar için biz varız, siz lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı.

(SAM-SLH-Y)

Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü Haber
Koronavirüsün nasıl bu kadar bulaşıcı olduğunun şifresi çözüldü
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor Haber
Bu kentimizde 'Evde kal' uyarılarını kimse dikkate almıyor
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti Haber
İBB, yardım kampanyasının hesabına konulan bloke için harekete geçti
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi Haber
İstanbul'da tüyler ürperten kare! 4 cenaze aracı arka arkaya dizildi
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı Haber
Karantinadaki Songül Karlı'nın ip atladığı anlar Instagram'ı salladı
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu Haber
Türkiye'de virüse karşı karantina uygulanan kent sayısı 17 oldu
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın startını verdiği kampanyaya ilk yorum: Hayırlı olsun
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Aleyna Tilki'den kalçası hakkındaki eleştirilere ilginç yorum: Ben de gerçek olduğuna inanamıyorum
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL cezası kesildi
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Trabzon'da 3 mahalle koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
Valilikten videolu 'Evde Kal' çağrısı: Düzce'nin güzellikleri hala bıraktığınız gibi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na destek yağdı
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Son Dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli: Milli Dayanışma Kampanyası'na 5 maaşımla katılıyorum
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
44 ilimizde 73 merkez, koronavirüs tanı laboratuvarı olarak yetkilendirildi
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Pınar Deniz'in anneannesi koronavirüs nedeniyle vefat etti
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
Galatasaray, oyuncularla görüşme yapacak ve maaşlarında indirime gitmesini isteyecek
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
21 yaşındaki üniversite öğrencisi kız odasında boğazından vurulmuş halde ölü bulundu
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, 'doktora ihtiyaç var' diyerek tahliyesini istedi
Ayşe Karaman cinayeti davasında tutuklu sanık, ''doktora ihtiyaç var'' diyerek tahliyesini istedi
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Kars'ta çantasını polise vermeyen Çinli turist, panik yarattı
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Sokaktaki vatandaşa koronavirüs tedbirlerini anlatan polis, evden çıkamayan yaşlılara ise oyun hediye etti
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Dermatoloji uzmanı uyardı: Eller yıkanırken takılar da çıkarılmalı
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Orta yaşlıların koronavirüsten etkilenme oranında artış gözlendi
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Okan Buruk: Göksel Gümüşdağ hasta yatağında Milli Dayanışma Kampanyası için çok çalıştı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: Meclis Hastanesi doktorunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Son Dakika: AK Parti ve MHP'nin hazırladığı infaz düzenlemesi Meclis'te! 5 suç kapsam dışı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mustafa Destici Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Guido Senia Ferhat Göçer Serdar Ortaç
Spor Ali Koç Lionel Messi Bülent Uygun Rüştü Reçber Sergen Yalçın
Daha Fazla Milli Wuhan Ankara Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir can dostlara sahip çıkıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 18:56:04. #1.15#
title