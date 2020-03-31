Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor - Haberler
Samsun, Güncel

Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor

Bulaşıcı salgına karşı Samsunlular 'evde kal' uyarılarına riayet edince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor.

31.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:01
Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor

Bulaşıcı salgına karşı Samsunlular 'evde kal' uyarılarına riayet edince yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanlarına Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. Şehrin muhtelif yerlerine bırakılan mamalar, can dostların beslenmesini sağlıyor.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkisini sürdüren korona virüsü (Kovid-19) toplumun yanı sıra sokak hayvanlarının da yaşamını olumsuz etkiliyor. Virüsün yayılmaması için yapılan 'evde kal' uyarılarının büyük ölçüde karşılık bulduğu Samsun'da 7'den 70'e vatandaşların büyük bölümü evlerine kapanırken bu durum, sokak dostlarının besin bulmasını zorlaştırıyor.

Tesislerde 'proteinli mama' üretiliyor

Sokak hayvanlarının hayatta kalabilmeleri için harekete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, can dostlarını aç bırakmıyor. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kamu kurumlarından topladıkları arta kalan yemekleri Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'ndeki Mama Üretim Tesisi'nde 'proteinli konserve mama' haline getiriyor. Hazırlanan mamaları şehir merkezi dışında yer alan muhtelif doğal yaşam alanlarına bırakan veterinerler, bu şekilde hayvanların beslenmesine katkı sağlıyor.

Veteriner hekimlerden saha çalışması

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Nurhan İşler, Güçten Düşmüş Hayvan Bakım Merkezi'nin dezenfekte edildiğini, burada koruma altına alınan kedi ve köpeklerin sağlık muayenelerinin yapıldığını belirtti. Sokak dostları için mama üretimi ve dağıtımı çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Nurhan İşler, ayrıca şu bilgileri verdi:

"Korona virüs tehdidi karşısında 'evde kal' uyarısıyla birlikte vatandaşlarımızın ve başta lokantacılar olmak üzere esnafımızın evlerinden çıkamıyor olması, sokak hayvanlarının beslenmelerinde ciddi sıkıntılar oluşturdu. Bu nedenle veteriner hekimlerden oluşan ekiplerimiz saha çalışması yaparak çeşitli gözlemlerde bulundu. Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü olarak biz de sokak hayvanlarımızın beslenmelerine katkı vererek hayatlarını rahat bir şekilde devam ettirebilmeleri için mama üretim kapasitemizi artırdık. Belediyelerimiz aracılığıyla ilçelerimize mama gönderiyor, böylece sokak hayvanlarının il genelinde yeterli gıdayı almalarına yardımcı oluyoruz. Mama Üretim Tesisi'nde ürettiğimiz yiyecekleri, barınak dışında yaşayan hayvanlarımıza da dağıtarak beslenmelerini sağlıyoruz."

"Siz evde kalın, onlar için biz varız"

Hayvanseverlere seslenen ve 'evde kal' çağrısı yapan Nurhan İşler, "Sokak hayvanı dostu olan hayvanseverlerimizin, can dostlarına zaman ayırıp beslenmelerine katkı verdiklerini biliyoruz. Bundan dolayı da kendilerine teşekkür ediyoruz. Ancak tüm vatandaşlarımızın salgına karşı 'evde kal' çağrısına uymalarını istiyoruz. Bizler, diğer belediyelerle işbirliği yapmak suretiyle bu tür hayvanların beslenmelerini sağlayacağız. Sokakta dostlarınız için endişe etmeyin. Onlar için biz varız, siz lütfen evde kalın" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi Haberler
Kovid-19'dan korkan genç mimar, 5. kattan atlayarak hayatına son verdi
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp 'Evde kal' çağrısı yaptı Haberler
Valilik, muhteşem doğa görsellerini paylaşıp "Evde kal" çağrısı yaptı
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı Haberler
Avrupa'da koronavirüs kaynaklı en genç ölüm yaşandı
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor Haberler
Korona testi negatif çıkan karantinadaki umreciler, evlerine dönüyor
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı Haberler
Tayland Kralı, 20 cariyesiyle birlikte kendisini karantinaya aldı
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu Haberler
Koronavirüse yenik düşen yakınına son kez dokundu
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Çin'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili ilk kapsamlı araştırma yayınlandı: Orta yaş ve üzerinde risk artıyor
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Sağlık Bakanlığı, yayınladığı broşürde maskelerin nasıl takılması gerektiğini anlattı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
Son Dakika: Koronavirüs salgınındaki vaka sayısı dünya genelinde 800 bini aştı
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
İmamoğlu, toplu taşıma kullananların sayısını paylaşıp çağrı yaptı: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı tek önlemdir
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Son dakika: İhtiyaç sahiplerine verilecek 1.000 TL'lik yardım 1-5 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatırılacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
Prof. Dr. Nesrin Özören: Yerli koronavirüs ilacı 4 ay, aşısı ise 1 yıl sonra hazır olacak
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Genel Başkanımız' ifadesini kullandı
MHP'li Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan için "Genel Başkanımız" ifadesini kullandı
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Hindistan'da koronavirüs önlemi! Göçmen işçiler, tazyikli suyla dezenfekte edildi
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Prof. Dr. Oğuz Özyaral, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
Özel aracıyla dışarıda yakalanan 76 yaşındaki vatandaştan ilginç savunma: Sokağa çıkmıyorum
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
İran'da yeni doğan bir bebekte koronavirüs tespit edildi
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Karantinadan kaçan 74 yaşındaki vatandaş, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
İstanbul'da erkek hemşire 'Erkekten hemşire mi olur' denilerek otobüsten indirildi
İstanbul'da erkek hemşire "Erkekten hemşire mi olur" denilerek otobüsten indirildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
Avustralya'da 4 bebekte daha koronavirüs tespit edildi
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
İstanbul girişinde kilometrelik koronavirüs kuyruğu! Ekipler, ateşini ölçmediğini kente sokmuyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik: Koronavirüs hava yolu ile bulaşmıyor
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
İBB'nin 150 TL'lik gıda yardım kolisinin fiyatı büyük tepki çekti
Sır cinayet, fidye mektubundaki 'amca' detayıyla aydınlatıldı
Sır cinayet, fidye mektubundaki "amca" detayıyla aydınlatıldı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
Trump, Rusya'nın gönderdiği bir uçak dolusu malzemeyi 'harika' olarak yorumladı
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
KYK yurdundaki öğrenci, karantina günlerini anlattı: Odanın kapısını açınca gözlerimize inanamadık
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Mustafa Ceceli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 50 bin TL bağışlayarak destek oldu
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, virüsün etkilerine karşı 5 maddelik yeni tedbir paketi açıkladı
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Koronavirüsün tedavisi Türkiye'de başlıyor: İyileşmiş hastalardan alınan kan örnekleri kullanılacak
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Çocuk İşgücü Araştırması, Türkiye'de 5-17 yaş grubunda çalışan çocuk sayısının 720 bin olduğunu gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ekrem İmamoğlu Abdulhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Demet Akalın Seren Serengil
Spor Tamer Tuna Arda Turan Basketbolcu Fatih Terim Bülent Uygun
Daha Fazla Milli Wuhan Türk Lirası Fatih Terim
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir, can dostlara sahip çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2020 15:38:53. #1.15#
title