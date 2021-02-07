Samsun Büyükşehir Belediyesinin Terme ve Çarşamba ilçelerindeki projeleri devam ediyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yeni bulvar ile Çarşamba ilçesinde katlı otopark projelerine devam ediyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yeni bulvar ile Çarşamba ilçesinde katlı otopark projelerine devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, Terme'de yapımına başlanan yeni bulvar yolunun hayırlı olmasını diledi.

İlçeye 4,5 kilometrelik yeni bir bulvar kazandıracaklarını belirten Demir, yeni arteri bu yılın sonunda trafiğe açacaklarını anlattı.

Terme'de önemli trafik arterlerinden biri olacak ve yeni hastane kavşağından başlayarak Fenk, Yenimahalle ve Çay mahallelerini birbirine bağlayıp Samsun-Ordu kara yoluna çıkacak bulvar yolunun ikişer şerit gidiş geliş yapılacağına işaret eden Demir, 25 metre genişliğinde ve 4,5 kilometre uzunluğunda olacağını kaydetti.

Yeni bulvar ile ilçenin şehircilik konseptinin de değişeceğini vurgulayan Demir, "Yeni imar alanları ile modern konutlar inşa edilecek. Kavşakları ve peyzajıyla bitirildiğinde bölgeye önemli bir cazibe katacak projemizin Termeli hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çarşamba'nın trafik ve park yeri sorunu çözülecek

Çarşamba ilçesinin doğu yakasına kazandıracak mekanik katlı otopark inşaatına başlandı.

Demir, ilçedeki park yeri sorunu sebebiyle talep edilen otopark ihtiyacını karşılamak için harekete geçtiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ortasından Yeşilırmak'ın aktığı Çarşamba'nın iki yakasına katlı otopark inşa edilecek. Doğu yakasındaki mekanik katlı otopark projesi inşaatı başladı. 214 araç kapasiteli otopark, 2022 yılında hizmete girecek. Çarşamba'nın uzun yıllardır çözüm beklediği park yeri sorunu artık tarihe karışıyor. Doğu ve batı yakadaki pazar yerlerine yapılacak yer altı otoparkları ihtiyacı büyük oranda karşılayabileceği gibi aynı zamanda pazarları modernize ederek daha ferah ve kullanışlı hale getirecek."

Doğu yaka mekanik katlı otopark inşaatının 480 günde tamamlanacağını bildiren Demir, şunları kaydetti:

"Batı yaka katlı otopark projesi için de hazırlıklarda sona yaklaştık. Bunu da Sarıcalı Mahallesi'ndeki 5 bin 645 metre kare alanda inşa edeceğiz. Toplam alanı ise 15 bin 899 metrekare. 311 araç kapasiteli olarak projelendirilen otoparkın giriş katı pazar yeri olarak da kullanılabilir. Çarşamba'da inşallah park yeri sorunu yaşanmayacak. Otoparklar Çarşambalı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun