Samsun Büyükşehir Belediyesinin "Sıfır Atık" Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Sıfır Atık Projesi kapsamında hizmet binasına yerleştirdiği ayrıştırma kutuları sayesinde 6 ayda bin 461 kilogram geri dönüşüm malzemesi toplayarak enerji ve yakıt tasarrufu sağladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kaynakların daha verimli kullanılması, atık oluşumunun engellenmesi ve toprak, su ile havanın kirlenmesinin önlenmesi amacıyla belediye hizmet binasında "Sıfır Atık Projesi"ni hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye hizmet binasında 7 aşamalı proje hayata geçirdiklerini anlatan Şahin, "Projenin anlam ve önemini vurgulamak için yemekhanede kullandığımız sandalyeleri değiştirmek yerine tadilatını gerçekleştirdik. Yemek atıklarımızı ayrıştırdığımız ünite kurduk. Buradan çıkan atıkları hayvan barınağına, sahipsiz sokak hayvanları için mama yapılmak üzere gönderdik." diye konuştu.

Pil, cam, metal, plastik, kağıt, organik ve evsel atık olmak üzere 7 atık türü için belediyeye 30 ünite kurulduğuna işaret eden Şahin, şöyle devam etti:

"Tüm bitkisel yağ atıklarımızı topladık. 6 ayda bin 207 kilogram kağıt karton, 230 kilogram plastik, 24 kilogram cam atık topladık. Toplanan atıklar ile 22 ağacın kesilmesini önlerken, 3 bin 220 kilowatt enerji tasarrufu sağladık. Biyogaz tesisimizde organik olsun, hayvansal olsun tüm atıklar enerjiye dönüştürülüyor. Dönüşüm sonrası artan tüm atık ise gübre haline getiriliyor. Bu üretim için şirketimiz Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat aldı. 885 personele geri dönüşüm eğitimi verdik. Ayrıca yine hizmet alanlarımızda 10 atık türü için de biriktirme alanları oluşturduk."

Şahin, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıklarını kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz, gelişmiş bir Samsun bırakmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA