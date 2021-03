Samsun Büyükşehir Belediyesinin dijital dergisi "Samsun E-Dergi" yayın hayatına başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi televizyon kanalı SBB TV'nin ardından dijital platformda dergi çıkarmaya başladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Basın Birimi tarafından yazılımı hazırlanan "Samsun E-Dergi"nin tanıtımı Ömer Halis Demir Çok Amaçlı Salon'da yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tanıtımda yaptığı konuşmada, kentin tarihi, kültürel ve sosyo-aktüel olarak tanıtılması hedeflenerek hazırladıkları dijital derginin yayın hayatına başlamasından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Geleceğin büyükşehir belediyelerinin nasıl olması gerektiğini Samsun'da gerçekleştirdiklerini söyleyen Demir, "Belediye denildiğinde aklımıza yol, park, bahçe, içme suyu, kanalizasyon, toplu taşıma gibi konular geliyor. Yerel yönetimlerin, insan, toprak ve bunun üzerinde ne varsa hepsiyle ilgilenen bir kurum olduğunu hep beraber fark edeceğiz. Geleceğe hazırlık konusunda iddia sahibiyiz. Şehrimiz için bir ilki başarmak ve yapmak adına yola çıktık. Üç ayda bir yayımlayacağımız e-dergimiz ile amacımız şehrimizin tarihi ve kültürel değerleri ile sahip olduğumuz doğal güzellikleriyle ilgili farkındalığı artırarak Samsun'un tanıtımına katkı sağlamaktır. Çünkü bir şehir gelişirse o toplumun dili de kültürü de gelişir. Bu gelişim, beraberinde nesilden nesle aktarılabilecek bir hafızayı meydana getirir." dedi.

Belediyenin asli görevlerinin yanında geleceğe yönelik, bilgi teknolojilerine yönelik çalışmalarının da devam edeceğini ifade eden Demir, şöyle devam etti:

"İnsana dair her şey derginin konusu olacak. Yaban hayvanları, coğrafyamız, sanat, edebiyat, müzik, kültürümüz, bilimsel çalışmalar, tarihimiz, doğal kaynaklarımız Samsun ile ilgili tüm konular derginin konusu olacak. Dergimiz üç ayda bir çıkacak. Dergimize sadece Samsun'dan değil dünyanın her yerinden ulaşılabilecek. Bu sadece belediyenin bir yayın organı değil, herkesin, hepimizin. Her türlü eleştiri ve katkıya açığız. Birkaç sayı daha çıktığında içerik de daha çok gelişecek. Dergide videolar da var, sesler de var. Dergide konu olan detayla ilgili her türlü doküman o sayfada var. Derginin içindeki her konu, ayrı bir dergi gibi. Elektronik ortamda son derece yararlı bir dergi oldu. SBB TV de her konuda Samsun'a ve ülkemize katkı sağlamak amacıyla herkesin kullanımına açık bir şekilde hizmet veriyor. Şehir gazetesini de aynı hedeflerle yakın gelecekte yayın hayatına alacağız. Bu projenin büyük beğeniye sahip olacağını düşünüyoruz. Hedefimiz, belediyeyi siyasi amaçlı olarak kamuoyuna tanıtmaya yönelik faaliyetler değil Samsun'a katkı sağlamaktır. E-dergimizin hayırlı olmasını diliyorum."

Birinci sayısında kapakta UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nın yer aldığı dergiye "edergi.samsun.bel.tr" adresinden ulaşmak mümkün.

Sağlık, eğitim, tarih, bilim, sanat, aktüel konularının yanı sıra, günlük yaşam, makale, fikir yazıları ve çocuk köşesi gibi bölümlerin yer aldığı dergide çevre sorunlarına da dikkat çekiliyor. "Sıfır atık" için dergi dijital ortamda okuyucu ile buluşturuluyor.

Samsun E-Dergi'nin tanıtımına, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürü Volkan Toptaş, Basın İlan Kurumu Samsun İl Müdürü Mustafa Bayraktar, Anadolu Ajansı Samsun Bölge Müdürü İsa Sansar ile davetliler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun