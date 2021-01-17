Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
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Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

17.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 17.01.2021 14:28
Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, imkanlar doğrultusunda ayrım yapmadan her noktaya hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, imkanlar doğrultusunda ayrım yapmadan her noktaya hizmet götürmeye çalıştıklarını belirtti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demir, hafta sonu, yapılan yatırımları yerinde inceleyip, çalışmalarla ilgili birim müdürlerinden brifing aldı.

Demir, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Yasin Çakır, Fen İşleri Daire Başkanı Metin Köksal ile birlikte Alaçam ve Yakakent ilçelerini ziyaret ederek, burada vatandaşlarla sohbet etti.

Samsun şehir merkezi ve tüm ilçelerde yatırımların sürdüğünü vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İmkanlarımız doğrultusunda ayrım yapmadan her noktaya hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kırsal altyapıyı ilk bitiren şehir Samsun olacak. Hizmet noktasındaki plan ve programımızı 31 Mart seçimleri öncesinde yapmıştık. Tüm insanlarımızın hayatına dokunma derdindeyiz. 17 ilçemiz ile birlikte el ele verdik. Birlik ve beraberlik içinde imkanları verimli kullanarak, vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olarak çözüm üretiyoruz. Yaptığımız çalışmaları yerinde inceliyoruz."

Halkla istişare içinde olmayı önemsediklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her yatırım, her çalışma, sosyal, çevre dostu, insan odaklı hizmet belediyeciliği. Bu konularda hassas olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Sudan, çevre temizliğine, ulaşımdan kanalizasyona, hava kirliliğinden parklara kadar her soruna kalıcı çözümler üretecek, akılcı, israftan uzak kullanılabilir projelerle şehirlerimizin altyapısını imar etmeye devam edeceğiz. Yüz yüze görüşmek kadar insanımızın ruhuna tesir eden hiçbir araç yoktur. Sürekli halkımızla iç içeyiz ve öyle olmaya da devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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