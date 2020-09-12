Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
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Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki yıl tüm kırsal altyapıyı bitiriyoruz.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları
12.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 12.09.2020 16:50

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Önümüzdeki yıl tüm kırsal altyapıyı bitiriyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol eksiğini tarihe gömüyoruz." dedi.

AK Parti Yakakent 7. Olağan İlçe Kongresi'ne katılan Demir, burada yaptığı konuşmada yatay kalkınmayı Türkiye'de en iyi başaran ilin Samsun olduğunu vurguladı.

Gelecek yıl Yakakent'te mahalle yollarındaki çalışmayı tamamlayacaklarının dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Yakekent'te kırsal altyapının yüzde 80'i tamamlandı. Samsun'un 950 mahallesinde bu dönemin bitimine doğru kırsalıyla, kentiyle, merkeziyle Türkiye'de ilk kez altyapıyı tamamlamış şehir olmaya doğru gidiyoruz. Yakakent'e yeni bir otogar inşaatını kazandıracağız. İlçeye yakışır güzel bir İskele Kafe projesini buraya kazandırıyoruz. Kırsal mahallelerimizde yol eksiğini tarihe gömüyoruz. İşi iş yapmaz, işi insan yapar."

Samsun'un bütün ilçelerinin marka ilçe olduğunu ifade eden Başkan Demir, Yakakent'te yeni bir imar uygulaması da yaparak ilçenin cazibesinin artırılacağına işaret etti.

Demir, Samsun'un Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayarak, "Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hemen hemen her alanda maddi manevi bu ülkeyi hayal edemeyeceğimiz yerlere taşıdık. Dünya insanlığı için önemli bir ülkeyiz. Bu ülkede de Samsun önemli bir şehir. Bu şehrin bu kutlu davadaki, sorumluları sizlersiniz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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