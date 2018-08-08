Samsun Büyükşehir Belediyesinin Asfalt Çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kentin çeşitli bölgelerinde asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerince tarihi Göbeçioğlu Değirmeni mevkisinde 600 metrelik Üniversite ve Ereli mahalleleri Ankara-Samsun karayolu bağlantı yolu asfaltlama çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları denetleyen Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Havza Şube Müdürü Ufuk Akçam Üniversite Mahallesi Muhtarı Sultan Süleyman Aydın ve Ereli Mahallesi Muhtarı Ahmet Özkurt ile bir süre görüştü.

Akçam, yaptığı açıklamada, 2018 yılı çalışma takviminde belirlenen işlerin yapımına devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Çalışma takvimimiz kapsamında Celil, Ortaklar ve Başpelit mahallelerimizde 3 kilometre beton yol imalatı gerçekleştirildi. 600 metrelik Üniversite ve Ereli mahalleleri Ankara-Samsun karayolu bağlantı yolu sıcak asfalt çalışmalarımızda sona gelindi. Ekiplerimiz 2018 çalışma planı dahilinde kırsal mahallerimizde çalışmalarımıza devam etmekte."

Mahalle muhtarları Aydın ve Özkurt da çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkür etti.