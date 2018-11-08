Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 Bütçesi Belli Oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesinin 2019 yılı tahmini bütçesi 820 milyon TL olarak belirlendi. Bütçede Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığına 33 milyon 893 bin TL'lik pay ayrıldı.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı ilk toplantısı Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Meclis Başkanvekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirildi. 57 gündem ve 1 gündem dışı olmak üzere görüşülen 58 maddenin tamamı oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi. Meclis Başkanvekili Turan Çakır, belediyenin 2019 mali yılı bütçesi hakkında açıklamalarda bulundu.

"Ulaşıma ayrılan bütçede yeni trenlerin etkisi var"

Ulaşıma ayrılan bütçenin yüksek olmasının sebebinin yeni alınacak yerli trenlerden kaynaklandığını ifade eden Turan Çakır, "Bütçe fazla artmadı, geçen seneyle aşağı yukarı aynı. Geçen sene bütçemiz 770 milyon TL idi. 2019 yılı bütçemiz ise 820 milyon TL olarak belirlendi. Yüzde 5 civarında bir artış oldu. En büyük bütçelerden bir tanesi ulaşıma ayrıldı. Bunun sebebi de yeni trenlerin alınması. Şu anda üniversite hattını kullanamıyoruz. Bunun sebebi de tren sayımız eksik. Trenleri tamamlamamız lazım. Şu anda mevcut trenleri üniversiteye çıkarttırırsak, trenlerin duraklara geliş aralıkları çok fazla açılır. Biz vatandaşlarımızın mağdur olmaması için bu sürenin açılmamasını istiyoruz. Ayrıca yol yapımına da bütçe ayırdık. Yeni alınacak trenler yerli olacak. 8 tane ile tren almayı düşünüyoruz. 2019 Şubat sonunda alma programımız var. Test sürüşlerimiz yapıldı. OMÜ hattının alt yapısında sorun yok. Trenler gelince faaliyete geçecek" dedi.

Samsun'da diğer 17 ilçe belediyesinin bütçeleri ve SASKİ'nin bütçeleri de toplandığında 2019 yılında bütçenin toplam 2 milyar 365 milyon 336 bin TL olması planlanıyor.

Mecliste ayrıca imar barışı sonrasında boy gösteren kaçak yapılaşma ve uygunsuz inşaatlarla ilgili vatandaşlara da belediyeler kadar görev düştüğü, vatandaşların uygunsuz gördükleri yapıları şikayet etmesi gerektiği vurgulandı.

Meclisten komisyonlara havale edilen 58 madde yarın Samsun Büyükşehir Belediyesindeki meclis toplantı salonunda görüşülecek. - SAMSUN