Samsun Büyükşehir Belediyesinden yakıt tasarrufu Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Çamur Kurutma Tesisi'nde, yılda 32 bin ton çamur bertaraf ederek yakıt tasarrufu sağlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Düzenli Depolama Sahası içindeki Çamur Kurutma Tesisi'nde, yılda 32 bin ton çamur bertaraf ederek yakıt tasarrufu sağlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, tesis yıllık 70 bin ton karbondioksit gazının atmosfere salınımı engellendi.

Katı Atık Düzenli Depolama Sahası'ndaki Çamur Kurutma Tesisi'nde arıtmalardan çıkan günlük 90 ton çamur kurutularak sanayide ek yakıt olarak kullanılır hale getiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığında görevli Çevre Mühendisi Elif Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir önderliğinde Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çevre yatırımlarında daima Türkiye'ye örnek olacak projelere imza atmak için çalıştıklarını belirtti.

Çamur Kurutma Tesisi'nin Türkiye'de ilk kez evsel nitelikli arıtma çamurlarını kurutan bir tesis olarak hizmete girdiğini aktaran Özcan, "Günde yaklaşık 90 ton civarında çıkan arıtma çamurlarının bertaraf edildiği bir tesis. Metan gazı çevrim santralinin atık ısıları ile çamur kurutuluyor. Yüzde 90 oranında bir kuruluk sağlanıyor. Kurutma işleminden sonra ortaya çıkan çamur, çimento fabrikalarına yakıt olarak gönderiliyor. Bu da yılda 3 milyon metreküp doğal gaza eşdeğer enerji tasarrufu sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA