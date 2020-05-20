Samsun Büyükşehir Belediyesinden üreticiye destek Samsun Büyükşehir Belediyesi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Resul Çalık'a kuluçka makinesi sağladı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kanatlı hayvan yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan 44 yaşındaki Resul Çalık'a kuluçka makinesi sağladı.

Büyükşehir Belediyesindenyapılan yazılı açıklamaya göre, Samsun'un Çarşamba ilçesi Konukluk Mahallesi'nde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan 2 çocuk babası Resul Çalık, üretim kapasitesini artırmak için Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığına başvurdu.

Talebi değerlendiren görevliler, Çalık'ın arazi ve üretim potansiyelini yerinde inceledi.

Mast türü kaz yetiştiriciliği yaparak geçimini sağlayan üreticinin uygun görülen talebi üzerine görevliler, Çalık'a kuluçka makinesi hibe etti.

Üretimini iki katına çıkaran Resul Çalık, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e, bize ihtiyacımız olan desteği verdiği için çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir de belediye olarak üretici ve çiftçilere her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, "Kırsal kalkınma yatırımları kapsamında tarım ve hayvancılığına büyük önem veriyoruz. Bu anlamda üreticilerimizin taleplerini ekiplerimiz değerlendiriyor. Katkı noktasında yapılabilecek ne varsa tarım ve hayvancılığın gelişmesi için üreticimizin ve çiftçimizin her zaman yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlıklar Dairesi Başkanı Mehmet Akif Özdemir ise yapılan değerlendirmelerde Çalık'ın kaz yetiştiriciliğinin bölge için uygun olduğunu tespit ettiklerini anlatarak, "Bunun üzerine kuluçka makinesi hibe ettik. Bu tür desteklerle belediye olarak hem çiftçilerimize hem de üreticimize katkı sağlamaya çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA