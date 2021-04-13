Samsun Büyükşehir Belediyesinden üreticiye 27 ton patates tohumu desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte patates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 41 üreticiye 27 ton tohum dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentte patates yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması amacıyla 41 üreticiye 27 ton tohum dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) arasında geçen yıl imzalanan protokol kapsamında patates üreticilerine yönelik destek verilmeye devam edildiği aktarıldı.

Proje kapsamında yeni tarım ile teknik ve teknolojiler eğitiminin verilmesinin de planlandığı belirtilen açıklamada, "Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 3 ilçedeki 41 patates üreticisine toplamda 27 ton melodi çeşidi tohumu dağıttı. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli ziraat mühendisi Hicran Çıkış Kanca tarafından verilen eğitimin ardından çiftçilere dağıtılan tohumun yanı sıra her ilçeye alınan birer dikim ve döküm makineleri de kullanılmaya başlandı." ifadesine yer verildi.

Ladik, Havza ve Vezirköprü ilçelerinde patates yetiştiriciliğini artıracak desteklerle üreticilerin dikim ve söküm işlemlerini daha hızlı yapacağı vurgulanan açıklamada, geleneksel tarımla dekar başına 5 bin 355 kilogram verim alınırken, kaliteli tohumların makinelerle ekilip sökülmesiyle dekar başına verimin 11 bin kilograma çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, verimi ve kaliteyi artırarak tohum sarfiyatını, iş gücü kaybını ve maliyetleri azaltarak çiftçilere ve ekonomiye fayda sağlamayı hedeflediklerini belirterek, "Projenin çiftçilerimiz için bereketli olmasını diliyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin, çiftçimizin yanında olduğumuzu bir kez daha belirtmek istiyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun