Samsun Büyükşehir Belediyesinden tiyatro sanatçılarına destek

Samsun'da tiyatro sanatçılarına maddi manevi destek verilmesi amacıyla "Samsun Tiyatro ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Samsun'da tiyatro sanatçılarına maddi manevi destek verilmesi amacıyla "Samsun Tiyatro ile Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovit-19) nedeniyle uzun süredir sahnelerden uzak kalan ve ekonomik anlamda zor bir süreç geçiren tiyatro topluluklarına destek olunması için "Samsun Tiyatro ile Buluşuyor" etkinliği gerçekleştirildi.

Tiyatro sanatçılarının bir araya geldiği etkinlikte tiyatro toplulukları "Pandemi" konulu skeçlerini meslektaşları için sahneledi.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde hazırlanan etkinliğe, kentteki 14 tiyatro topluluğu katıldı. Etkinlik, salgın nedeniyle seyircisiz olarak gerçekleştirildi. Sanat yönetmenleriyle birlikte 90 oyuncu etkinlikte yer aldı.

Tiyatro topluluklarının "Pandemi" konulu skeçleri, oyun yazarı Murat Can Kibiroğlu başkanlığındaki komisyonda değerlendirildi. Skeçlerin kostüm ve prova hazırlıkları Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi'nde yapıldı. Çekimleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Televizyonu olan SBB TV tarafından yapılan skeçlerde tiyatro sanatçıları, hem birbirlerine hem de sahnelere duydukları özlemi, performanslarıyla gösterdi.

Seyircisiz oyun sahnelemenin burukluğunu yaşayan sanatçılar, meslektaşları için oynamanın sevincini yaşadı.

Samsun'da hayatını kaybeden tiyatro emekçilerinin de anıldığı etkinlikte, tiyatroların genel sanat yönetmenlerine plaket takdim edildi.

Skeçler, 5 Nisan'dan itibaren Samsun Büyükşehir Belediyesinin YouTube kanalı SBB TV'de tiyatroseverlerle buluşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İdris Akdin, salgın tehdidi nedeniyle Dünya Tiyatrolar Günü'nü layıkıyla kutlayamamanın burukluğunu yaşadıklarını belirtti.

Akdin, "Pandemi süreci, canlı performans dünyası için çok zor geçiyor. Maddi sıkıntılarından daha çok kendilerinden çok şey öğrendiğimiz ustalarımızı ve hocalarımızı kaybettiğimiz anlar oldu. Kendilerini rahmetle anıyoruz. Tiyatro kültürü, biz insanlar var olduğu sürece yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü