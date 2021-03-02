Samsun Büyükşehir Belediyesinden Muharip Gaziler Derneğine destek
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden Muharip Gaziler Derneğine destek

02.03.2021 12:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 12:24
Samsun Büyükşehir Belediyesinden Muharip Gaziler Derneğine destek

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliğine 25 bank gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliğine 25 bank gönderdi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Havza Temsilciliği tarafından, Havza Belediyesinin çevre düzenlemesini yaptığı şehit mezarlarında kullanılmak üzerine Samsun Büyükşehir Belediyesinden talep ettiği 25 bank, derneğin Havza temsilcisi Harun Saat'e teslim edildi.

Saat, Havza Belediyesince şehit mezarlarının çevre düzenleme işinin devam edildiğini belirterek, "Bakımı tamamlanan şehit mezarlarımızı ziyaret eden yakınlarının kullanımı için Büyükşehir Belediyemizden talep ettiğimiz bankları teslim aldık. Bankları tahsis eden başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ve ilgili daire başkanlarımıza teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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