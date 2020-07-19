Samsun Büyükşehir Belediyesinden meyve üreticisine destek Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği destek ile çiftçilerin Akdeniz meyve sineğine karşı zararını önlemeyi hedefliyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği destek ile çiftçilerin Akdeniz meyve sineğine karşı zararını önlemeyi hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı tarafından üreticilere Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıtıldı.

Daire Başkanı Mehmet Akif Özdemir, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve üreticilerin katıldığı törenle 100 çiftçiye 1880 meyve sineği tuzağı teslim edildi.

Çatalarmut Mahallesi'nde yapılan dağıtım töreninde konuşan Özdemir, tuzakların yıllık 2 bin tonun üzerinde meyve üretimi yapan üreticilere dağıtıldığını söyledi.

Akdeniz meyve sineğinin verdiği zararın büyük ekonomik kayba neden olduğunu belirten Özdemir, "İlkadım ve Atakum ilçelerimizde meyve üretimi yapan üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Geçen yıl dağıtımı yapılan bu tuzaklar sayesinde üretimde yaşanan 3 milyon lira zararın önüne geçilmişti. Bu yıl da aynı başarının sağlanması için tuzakları üreticilerimize dağıttık." dedi.

Kaynak: AA