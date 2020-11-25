Samsun Büyükşehir Belediyesinden beton yol çalışmaları
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden beton yol çalışmaları

25.11.2020 13:57 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:00
Samsun Büyükşehir Belediyesinden beton yol çalışmaları

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesi Kadıgeriş ve Kargılı mahallerinde yapılan beton yollar tamamlandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Tekkeköy ilçesi Kadıgeriş ve Kargılı mahallerinde yapılan beton yollar tamamlandı.

Büyükşehir Belediyesi, kentin çeşitli noktalarında yapılan beton yol çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, yaptıkları beton yol çalışmalarıyla Türkiye'ye örnek olduklarını belirterek, "Birlikten güç doğar anlayışıyla çalışıyor ve sorunları çözüme kavuşturuyoruz. Asfalt seferberliğinin yanı sıra arazi ve iklim şartlarına bağlı olarak beton yol çalışmaları da yapıyoruz. Tekkeköy Belediyemizle birlikte başlattığımız çalışmalarla, Kadıgeriş Mahallesi'nde 1500, Kargılı Mahallesi'nde ise 1450 metre beton yol yapımı bitti. 17 ilçede belirli bir program dahilinde çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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