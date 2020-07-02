Samsun Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Sahne' konseri
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Sahne' konseri

Samsun Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Sahne' konseri Korona virüs önlemleri kapsamında kademeli olarak başlayan normalleşme süreciyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, yaz etkinliklerine 'Açık Sahne' konseriyle başladı.

02.07.2020 13:32 | Son Güncelleme: 02.07.2020 13:38

Samsun Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Sahne' konseri

SAMSUN - Korona virüs önlemleri kapsamında kademeli olarak başlayan normalleşme süreciyle birlikte Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı, yaz etkinliklerine 'Açık Sahne' konseriyle başladı. Konserde sahneye çıkan yerel sanatçılar, seslendirdikleri şarkılarla unutulmaz bir gece yaşattı.

Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi bahçesinde düzenlenen 'Açık Sahne' yaz etkinliği, halk dansları topluluğunun gösterisiyle başladı. Büyük ilgi gören gösterinin ardından şehir orkestrası Türk halk müziği ve Türk sanat müziği yerel sanatçıları sahneye çıktı. Seslendirdikleri şarkılarla sosyal mesafe kuralına uyarak konseri izleyen Samsunluları müzikle buluşturan sanatçılar, unutulmaz bir gece yaşattı.

Açık Sahne konserlerinin her çarşamba ve cumartesi günleri devam edeceğini ifade eden Kültür ve Turizm Daire Başkanı Ömer İdris Akdin, "Pandemi sürecinden önce ilkbahara sosyal ve kültürel etkinliklerle girebilmek için 27 program hazırlamıştık. Korona virüs baş gösterince planladığımız birçok etkinliğimizi hayata geçirme imkanı bulamadık. Pandemi sürecinin sosyal mesafe kuralına uyularak normalleşme sürecine girilmesiyle yaz programlarına başlıyoruz. Açık sahne konseptiyle konserlerimiz, fasıllarımız, tiyatro etkinliklerimiz, çocuk şenliklerimiz ve butik festivallerimiz olacak. Vatandaşlarımızı her çarşamba ve cumartesi akşamları Sanat Merkezi bahçesinde düzenleyeceğimiz etkinliklere bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden 'Açık Sahne' konseri

Kaynak: İHA

Manşet

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