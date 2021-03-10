Samsun Büyükşehir Belediyesinden 3 bin 500 engelli aileye "kartlı" yardım
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Samsun Büyükşehir Belediyesinden 3 bin 500 engelli aileye "kartlı" yardım

10.03.2021 14:27 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:30
Samsun Büyükşehir Belediyesinden 3 bin 500 engelli aileye

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı tarama çalışması ile kent genelindeki ihtiyaç sahibi engelli aileleri belirleyerek, fatura ödemekte ve marketlerde geçecek bakiye yüklü kartları dağıttı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı tarama çalışması ile kent genelindeki ihtiyaç sahibi engelli aileleri belirleyerek, fatura ödemekte ve marketlerde geçecek bakiye yüklü kartları dağıttı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, hareket kısıtlılığı bulunan ihtiyaç sahibi tüm engellilere ulaşılarak yardım edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, geliri olmayan vatandaşları tespit edilerek temel ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı.

Ailelere destek kartları verildiğini belirten Demir, "Kartları genellikle evin annesine teslim ediyoruz. Nakit para çekimine kapalı kartlarla faturalar ödenerek, alışverişlerini özgürce yapabiliyor, evlerinin temel mutfak ve giyim ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar." bilgisini paylaştı.

Engelli Hizmetleri Biriminin ihtiyaç sahiplerini belirlemek için sahada tarama çalışması yaptığına işaret eden Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Kuru gıda ve giyim desteği verdiğimiz engellilerimiz de var. Önceden değişen miktarlardaki yardımlar yılda sadece bir kez yapılıyordu. Şimdi ise ailenin özel durumuna göre yılda daha fazla yararlanabilmesini sağlıyoruz. İnşallah zamanla desteklerimizi daha da artıracağız"

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Birim Sorumlusu Eda Günaydın ise tüm engelli ailelere ulaşmaya çalıştıklarını vurgulayarak, "Öncelikli hedefimiz bu. Şehrimizin batı kısmındaki kırsal mahalleler dahil ilçelerimizi tümüyle taradık. Verileri güncellediğimiz için mevcut 3 bin 500 civarında kayıtlı ailemiz var." ifadesine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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