Samsun Büyükşehir Belediyesinden 180 milyon liralık yatırım Samsun Büyükşehir Belediyesi, 180 milyon liralık yatırımla günde 300 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesis kuracak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 180 milyon liralık yatırımla günde 300 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip tesis kuracak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), tarafından proje hazırlıkları süren tesisin temeli 2021 yılında atılacak.

Karadeniz Bölgesi'nin en büyük su arıtma tesisine sahip Samsun'da içme suyu arıtma sorunu ortadan kalkacak.

Devlet Su İşleri (DSİ) 7. Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında birlikte yürütülen proje hazırlıkları 2021 yılı Mart ayında tamamlanacak.

Günde 200 bin metreküp su arıtan mevcut tesisin yanındaki alanda inşa edilecek yeni tesis, 180 milyon liralık yatırımla günde 300 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, proje çalışmalarının tamamlanmasının ardından hemen inşaat ihalesini yapacaklarını belirtti.

Selahattin Ereren Arıtma Tesisi'nin şu an tam kapasiteyle çalıştığını belirten Demir, "Biz şehrimizin geleceğini de düşünerek günde 200 bin metreküp su arıtan mevcut tesisin yanına ilave 300 bin metreküp su arıtma kapasiteli çok modern ve son teknolojiyle donatılmış yeni bir arıtma tesisi inşa edeceğiz. Proje çalışmaları 2021 yılının mart ayı gibi bitecek. Ardından hemen inşaat ihalesini yapacağız. Temelini ise Ağustos 2021'de atacağız. Projenin normalden daha hızlı şekilde sürdürülmesi için DSİ ile gerekli görüşmeleri yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni içme suyu arıtma tesisinin mevcudun bir buçuk katı kapasitede olacağını aktaran Başkan Demir, şunları kaydetti:

"Tesisimiz tamamlandıktan sonra zaten temiz ve kaliteli olan suyumuzu Samsun'a daha kaliteli şekilde dağıtmış olacağız. Şu anda bizim arıtma sisteminde bizim irademiz dışında teknik anlamda bir sıkıntı yaşasak, Samsun'a su veremeyiz. Böylece bunun da tedbirini alıyoruz. Ayrıca yedekli arıtma sistemine geçmemizle en küçük bir sorunumuz kalmayacak, kesintisiz arıtma ve dağıtım gerçekleştirir hale geleceğiz. Samsun'un 50 yıllık su arıtma problemini çözerek, Türkiye'de kent merkezinde yedekli arıtma sistemine sahip ilk il olacağız."

Kaynak: AA