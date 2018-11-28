Samsun Büyükşehir Belediyesinde Toplu İş Sözleşmesi

Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, 2 bin 169 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen toplu iş sözleşmesi protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, işçinin hakkını vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Çalışanın mutluluğunu istediklerini ancak belediyenin imkanlarının sınırlı olduğuna işaret eden Şahin, "Türkiye'nin de gerçekleri var. Bilhassa son dönemde terörle, siyasetle ve ekonomik operasyonlarla Türkiye'nin önü kesilmek istendi. Hala aynı çalışmalar var. Tabii ki bundan bizim ve diğer belediyelerin etkilenmemesi mümkün değil. Gönlümüzden geçen desteği belki veremedik ama belediyenin de ayakta kalması ve yaşaması lazım. Belediye yaşamazsa sizler yaşayamazsınız. Belediye ne kadar güçlü olursa sizler de o kadar güçlü olursunuz." ifadelerini kullandı.

Her zaman çalışanın yanında olduğunu dile getiren Şahin, "İşçiye ne kadar değer verirsek onlar da bize o kadar güzel işler çıkartır. Bunun bilincindeyiz. Bu sözleşme, yarın seçim olacakmış gibi algılanmasın, biz hakikaten çalışanlarımızı seviyoruz. Çalışanlarımız ne kadar mutlu olursa biz de o kadar mutlu oluruz." dedi.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul ise sendikaların emek örgütü olduğununa dikkati çekti.

Sendikacıların siyaset yapmaması gerektiğini belirten Yurdakul, şunları söyledi:

"Temsil ettiğimiz insanları namerde muhtaç etmemek için üzerimize düşen görevi yerine getirmeye çalışıyoruz. Dediğim gibi biz sendikayız, siyasetle hiçbir bağımız yok, olmaz da. Sendikanın ırkı, mezhebi, bölgesi, siyaseti olmamalı. Sendika insan odaklı olmalıdır. Elbetteki siyaset olacak. Siyaset, bir program dahilinde ülkeye talip olmanın adı. Bunu siyasetçiler yapar. Bizim ne programımız var ne de ülkeye yönetmeye talibiz."

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediyesine bağlı Atakent Limited ile SASKİ Genel Müdürlüğüne bağlı Kültür Turizm Anonim şirketlerinde çalışan 2 bin 169 işçi için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Toplu iş sözleşmesi ile işçilerin ücretlerine seyyanen 100 liranın yanı sıra ilk 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay için de enflasyon oranına 1 puan eklenerek zam yapılacak.