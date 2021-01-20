Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından çekilişle kitap hediye etti
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Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından çekilişle kitap hediye etti

20.01.2021 15:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 15:07
Samsun Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesaplarından çekilişle kitap hediye etti

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden çekilişle kitap kazananlara hediyelerini ulaştırdı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesapları üzerinden çekilişle kitap kazananlara hediyelerini ulaştırdı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, sosyal medya hesabından "Samsun Okur" etiketiyle başlatılan kitap çekilişinin sonuçlanmasının ardından çekilişe katılan 55 kişiye kitaplarının teslim edildiği belirtildi.

Açıklamada, her ay düzenli olarak yapılması planlanan çekilişin ilkinin gerçekleştirildiği aktarılarak, "31 Aralık 2020 tarihinde Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabı Instagram'dan başlatılan kitap çekilişine 5 bin 4 yorum geldi. 75 bin 348 gösterim alan çekilişin sonuçları 10 Ocak' ta açıklandı. 'Samsun Okur' etiketiyle yapılan çekilişte kitap kazanan 55 kişi belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kitapların bir kısmının kargo ile bir kısmının da zabıta ekipleri tarafından talihlilerin adreslerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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