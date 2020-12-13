Samsun Büyükşehir belediyesi şehir için süs bitkilerini kendi üretiyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, kentin ihtiyacı olan süs bitkilerini kendi yetiştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki yeşil alanların artırılması amacıyla Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentte bulunan park ve yeşil alanlarda kullanılması amacıyla çelikleme yöntemi ile bitki üretimi gerçekleştiriyor.

"Yemyeşil bir Samsun" sloganıyla çalışmalar sürdürülürken Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yaptığı peyzaj çalışmalarında kendi tesislerinde ürettiği çiçekleri kullanıyor. Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından seralarda üretimi yapılan kışlık ve ara dönem süs bitkileri merkez ve 17 ilçede toprakla buluşuyor. Kentin cadde, sokak ve refüjlerinde yer alan süs bitkileri Samsun'un güzelliğine güzellik katıyor.

Bugüne kadar 35 bin adet bitki çelikleme yöntemiyle köklendirerek serada yetiştirildi. Yıllık 50 bin bitki üretimi hedefleyen Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bodur iğde, açelya, gül, avize çiçeği, zakkum, kar topu, manolya, çoban püskülü gibi birçok süs bitkisi üretimi yaparak, hem tasarruf ediyor hem belediye bütçesine katkı sağlıyor. Böylece kenti güzelleştirme çalışmaları da daha az maliyetle gerçekleştiriliyor. Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı uzman teknik personel tarafından bilimsel yöntemlerle yetiştirilen bitkiler, tohumlamadan sonra mevsimlik sürelerine göre dikime hazır hale gelerek, parklardaki yerini alıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediyenin kendi öz kaynaklarını en iyi şekilde kullandığını belirterek şunları kaydetti:

"Tasarruf ve üretim bizim olmazsa olmazımızdır. Kendi öz kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirme ve mevcut imkanlarla en iyi hizmeti sunmanın gayreti içindeyiz. Bu atılımın bir ayağı olan bitki üretimine de önem veriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizin iklimine uygun süs bitkisi çeşitlerini arkadaşlarımız tespit ediyor ve bu çeşitlerin dışarıdan alınması değil de kendimizin üretmesi için ellerinden geleni yapıyorlar. Bu bilince sahip bir Büyükşehir Belediyesi var. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü