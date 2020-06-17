Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Büyükşehir Belediyesine 136, SASKİ'ye de 70 yeni personel alacaklarını, ihaleye çıkarak da 50'ye yakın sözleşmeli personel alacaklarını söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak
17.06.2020 16:54 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:58

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile Büyükşehir Belediyesine 136, SASKİ'ye de 70 yeni personel alacaklarını, ihaleye çıkarak da 50'ye yakın sözleşmeli personel alacaklarını söyledi.

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son toplantısı Ömer Halisdemir Toplantı Salonunda fiziksel mesafe kuralına uygun bir şekilde yapıldı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in başkanlık yaptığı toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Demir, yeni alınacak personeller, kentsel dönüşüm, merkezi hükümet yatırımları ve yapımına başlanan projeler hakkında bilgi verdi.

"Atakum'a 80 milyon TL'lik kütüphane yapılacak"

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yarı yarıya finanse edilerek yapılacak kütüphane hakkında açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Göreve geldiğimiz günden bu zamana kadar merkezi hükümetten birçok proje ile ilgili destek aldık. Birçok projeye bütçemizden bir kuruş çıkmadan ilgili bakanlıkların katkılarıyla başladık. Bugün de Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bir protokol imzaladık. Samsun'a yapılacak yeni kütüphane konusunda bakanlığımızın Samsun'a katkısı yaklaşık 30 milyon TL civarında olacak. Kamulaştırmayı da kendi bütçemizin dışındaki imkanlar ile finanse edebileceğimizi düşünüyorum. Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphanenin ardından herkesin aradığını bulabileceği fonksiyonel ikinci kütüphanesine inşallah Atakum ilçesinde Alparslan Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı'nın kesiştiği noktada kavuşacağız. Kendi bütçemize belki 20-25 milyon TL civarında bir maliyeti olacak. Projenin büyüklüğü ise 80 milyon TL gibi bir rakam olacak" dedi.

"Canik'te 700 konutun ardından 2 bin konutluk yeni bir proje yapılacak"

Büyükşehir bütçesinden para çıkmadan kentsel dönüşümün başladığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Canik'te Yeni Mahalle'deki proje başlayacak. 700 konut yapılacak. Bir konut 300 bin TL'ye mal olsa, 250 milyon TL civarında bir yatırım olacak. Projenin tamamı Emlak Konut imkanları ile yapılacak. Bu da insanlarımızın hizmetine sunulacak. Bu proje yapıldıktan sonra arkasından gelecek 2 bin konutluk yeni projenin önünü açacak. Onu da yine Samsun kaynaklarından 1 kuruş çıkmadan kentimize kazandırmış olacağız" diye konuştu.

"Belediye ve SASKİ'ye KPSS ve ilan usulü ile personel alımı yapılacak"

Belediyeye genç personellerin KPSS ve mülakat usulü ile alınacağını belirten Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Belediyeyi mali açıdan daha iyi bir duruma getirdik. Böyle yapmaya da devam edeceğiz. Belediyeyi devraldığımız borcun üzerine bir borçluluk eklemeden tamamen yatırım programını planlı, vizyonel projeler ile kaliteli bir şekilde gerçekleşen bir belediye olmak için hizmet veriyoruz. Bununla ilgili insan unsuru noktasında da belediyemizi desteklemek üzere çalışma yürütüyoruz. 1985'ten beri belediyemize KPSS ile eleman alımıyla alakalı olarak ilana çıkılmamış. Şu anda gençlerimiz yeni çağ, teknoloji ve eğitim metotları ile yeni mühendislik gelişmeleriyle donanmış elemanlar alacağız. 29 Haziran'da mülakatlar başlıyor. Duyuruları yapılacak. 136 yeni dinamik kadro ile belediyemizi takviye edeceğiz. SASKİ'ye de 70'e yakın personel alacağız. Bu gençler sağlıklı bir mülakattan geçirilecek. Dolayısıyla projelerimize de yeni aldığımız gençlerimiz ile geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Geçmişte belediyemizde 18'e yakın sözleşmeli personel çalıştırıyordu. Bizim kadrolarımız müsait. Şu anda muhtemelen 50 civarında sözleşmeli personel alımı ihalesine de çıkacağız. Belli alanlarla ilgili tecrübeli, piyasada yetişmiş insanlarımız var. Yeni mezunlar KPSS'den yüksek puan alıyorlar icabında. Fakat bu tecrübeli arkadaşlar piyasada tecrübeli oldukları için belli bir yaş kriterine de dikkat etmemiz gerekecek. Projeleri hayata geçirmede etkin bir belediyeyi inşallah oluşturmaya yönelik personel alımımız olacak. Bunları tamamen ilana çıkınca müracaatı alacağız. Profiller, tüm meclis üyelerimiz tarafından bu süreçte denetlenebilir ve izlenebilir. Bu konuda oldukça reel hareket ediyoruz. Tamamen bilimsel, bu şehrimizin insanını birbirinden ayıramayız. Amacımız Samsun'da güçlü bir belediye oluşturmak. Bunun birçok faydasını göreceğiz. Samsun'un yerel yönetimler tarihine damga vuracağını hesaplıyoruz."

Gündem maddelerinden detaylar

Büyükşehir Belediye Meclisi Haziran Ayı son toplantısında ilgili komisyonlardan havale edilen toplam 41 madde görüşüldü. Yaklaşık 3 saat süren mecliste Büyükşehir Belediyesinin korona virüs sürecinde düşen gelirlerinin karşılanması için 150 milyon TL kredi kullanımı teklifi Saadet Partisi üyesinin 'ret' oyu vermesine rağmen oy çokluğu ile kabul edilirken, korona virüs sürecinde yolcu taşıma kapasitesi ve gelirleri yüzde 85 oranında düşen SAMULAŞ'ın giderlerinin karşılanması için sermayesinin 75 milyon TL'den 125 milyon TL'ye çıkartılması için teklif edilen 50 milyon TL'lik sermaye artırımı teklifi ise oy birliği ile kabul edilerek, karara bağlandı.

Mecliste alınan kararlar ile birlikte ayrıca Bandırma Vapuru'nun 'sanal müze' yapılmasıyla amacıyla protokol imzalanması teklifi kabul edilerek karara bağlandı. Alınan kararın ardından gerekli çalışmaların yapılmasıyla Bandırma Müzesi sanal olarak ziyaretçilere açılabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Politika Manşet

Haberler

Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, 'Yanlışlıkla öldürdüm' dedi Haber
Ünlü çiftin oğlunu 10 kez bıçaklayan saldırgan, "Yanlışlıkla öldürdüm" dedi
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Son dakika: Ülkemizdeki vaka sayısı artarken 13 kentimizde antikor testleri yapılacak
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin vermedi
Çökme tehlikesi bulunan apartmanın sahipleri, evlerinin değeri düşecek diye gazetecilerin görüntü almasına izin...
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
Koronavirüs için geliştirilen deksametazon ile tedavi olan 69 yaşındaki hasta, 5 günde yoğun bakımdan çıktı
'Maske zorunluluğundan haberim yok' diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
"Maske zorunluluğundan haberim yok" diyen vatandaş, kimliğini bırakıp gitti
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
İşten çıkarılan İSPARK çalışanlarının İBB önündeki eyleminde gerginlik
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Yöneticisi: Türkiye'deki vaka sayısını en az 6-7 ile çarpmak lazım
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
İmamoğlu'yla İstanbul'daki taksiciler arasında gerginlik: Sakın bizi tehdit etmeye çalışmasınlar
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da
Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Normalleşmeyi beceremediğimiz için yasaklar geri dönebilir
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Bilim Kurulu Üyesi bizzat açıkladı! Memleketindeki vaka sayısı 20 katına çıktı
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi'nden Bakan Koca'ya kangurulu sosyal mesafe hatırlatması
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
AK Parti'nin yeni hedefi Z kuşağındaki 7 milyon yeni seçmen
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
'Korona için mucize' denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
"Korona için mucize" denilen deksametazon isimli ilaç, 40 liraya hayat kurtaracak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
Danıştay kararından sonra Ayasofya'daki ilk namaz için öne çıkan tarih 2 Temmuz veya 15 Temmuz
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
İflas ettiği için ırmakta intihara kalkışan kadını, suya atlayıp kurtardı
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Son dakika: Normalleşmeye geçen işverene prim desteği geliyor
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Vaka sayısının arttığı Manisa'da ikinci hastane devreye girdi
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Film gibi hikaye! Jandarma, kırık bir cam parçasından 18 yıllık cinayeti çözdü
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Deniz Gezmiş'in kardeşi Hamdi Gezmiş vefat etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Halife Hafter Müyesser Yıldız Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Kemal Sunal Ajda Pekkan Nuri Bilge Ceylan
Spor Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Samsun Büyükşehir Belediyesi personel alacak - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 16:58:42. #1.15#
title