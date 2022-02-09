Samsun Büyükşehir Belediyesi "Parktek" uygulamasına son noktayı koydu

ÇİFTLİK, NİĞDE (İHA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Parktek uygulamasını tamamen gündemden çıkardık. Özellikle parkları sıralayan makineleri kaldırarak depolara alıyoruz. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında caddeler ve bulvarlarda ciddi çalışmalarımız var. Parklanma konusunda da bununla entegre bir çalışma yapıyoruz" dedi.

Samsun Büyükşehir Meclisi Şubat Ayı Olağan Toplantısı 1. Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında gerçekleşti. Gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir parktek uygulaması ile açıklamalarda bulundu.

"Parktek uygulamasını tamamen gündemden çıkardık"

Kaldırılan parktek uygulaması ile ilgi Başkan Demir," Parktek konusunda firmanın belediyemiz ile sözleşmesi bitti. Yaptığımız inceleme neticesinde sistemin optimum olmadığı, işletmesinde ciddi sıkıntılar yaşandığını gördük. Ama bizim başka bir çalışmamız var. Çiftlik caddesinde bizim işlettiğimiz kısım hariç, tamamı uygulamadan kaldırıldı. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında 100. Yıl Bulvarı, Atatürk Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Çağaloğlu ve diğer lokal caddelerde çalışmalarımız var. Parklanma konusunda da bununla entegre bir çalışma yapıyoruz. ASELSAN ile yapacağımız çalışma ile belli yerlerdeki parklanmaları düzenleyeceğiz. Ama bugünkü sistemle işletilmeyecek. Parktek makinelerini kaldırıp depoya alıyoruz. Parktek uygulamasını tamamen gündemden çıkardık" diye konuştu.

"İhtiyaç olmadıkça personel alımı yapmıyoruz"

Parktek uygulamasında çalışan işçilerin mağdur olmaması için istihdam büroya talimat verdiklerini söyleyen Başkan Demir, "Firma çalışanlarını belediye bünyesine alacağımızla ilgili bir ifademiz olmadı. Bu zaten mümkün değil. Bizim şuan personel alımı noktasında ihtiyaç olmadıkça asla alım yapmıyoruz. Firma çalışanlarının mağdur olmaması için istihdam büromuza talimat verdim. Onlara iş bulma noktasında yardımcı olacağız" şeklinde konuştu.

Otopark projeleri

Şubaşı otoparkını mayıs ayında hizmete alacaklarını kaydeden Başkan Demir, "Tamamen kendimiz işleteceğiz. Çarşamba'daki otopark da mayısa kadar bitme noktasına gelecek. Havza'daki otopark ise bu yıl içinde bitecek. Bunların işletilmesini de ASELSAN ile birlikte entegre sistem üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ladik Kayak Merkezindeki telesiyej sistemiyle ilgili çalışma yaptıklarını ifade eden Başkan Demir "Bildiğiniz gibi orayı Sonbahar 'da bakıma aldık. Bakım esnasında bir takım tereddütlerin oluşmasıyla Ankara'dan teknik heyet çağırdık. Yapılan incelemede mevcut halatın kullanılmasının hayati risk taşımasıyla birlikte oradaki telesiyej bu sene hizmete açılmadı. Hizmete açılmayınca dolayısıyla zaten ikinci el olarak alınmıştı. 40 yıla yakın mazisi olan bir halattı. Biz daha önce o çalışmayı yapmıştık. Yeni bir telesiyejin, bin 100 metrelik bir alanda yenisi kurulması. 20 milyon TL idi. Şu anda 40 milyon TL civarındadır. Orada belli mevsimlerde kayakta yapılabiliyor. Tam anladığımız anlamda bir kayak merkezi oluşturabilecek potansiyeli gözükmüyor. Karlanma makineleri ile suni karlanma ile ancak mümkündür. Daha önce yapılan bir çalışmada ayrı beldede kayak merkezi olabilecek bir alan var. Oraya da yatırımcı arıyoruz. Türkiye'de bakarsanız bunların tamamı işletmeciler tarafından işletilmektedir. Biz yine de mevcut yerle ilgili halatın değiştirilmesi noktasında bahar aylarında temin ederek seneye orayı hizmete açacağız. Akdağ merkezinde biz geldikten sonra orada bir otopark problemi vardı. Çok güzel bir şekilde otopark problemini çözdük. Kafe inşa ettik. O bölgeye doğal gaz geldi" açıklamasında bulundu.

Son olarak Samsun'da düzenlenecek TEKNOFEST ile ilgili konuşan Başkan Demir şunları söyledi: "Bir toplantı yaptık. Belediye Başkanlarımız çoğu Gaziantep'e gitti. Oradaki durumu gördü. Bizim Gaziantep ile kıyaslanamayacak kadar 4- 5 kat çok daha etkin bir alanda bu şehri bilgiyle, teknolojiyle, yapay zeka ile tüm gençlerimizin gelecek bütün beyin işleyişini ve duygu dünyalarını bambaşka bir yere taşıyacağız."

Meclis gündeminde olan 44 madde oylanarak ilgili komisyonlara havale edildi. - SAMSUN