Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden "Anneler Günü" sürprizi
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden "Anneler Günü" sürprizi

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden
10.05.2020 15:29 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:29

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan anneleri unutmadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinden dışarı çıkamayan anneleri unutmadı. Evlerinde ziyaret ettikleri annelere çiçek ve hediyeler takdim edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından kadın personellerden oluşturulan ekip, korona virüsü tedbirleri kapsamında evlerinde kalan annelere güzel bir sürpriz hazırladı. Tespit edilen en yaşlı anneler çat kapı ziyaret edildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatıyla harekete geçen ekipler, güzel bir sürpriz yaparak annelere çiçek ve hediyeler takdim etti.

Samsun'un en yaşlı annelerine unutulmaz bir gün yaşatan Samsun Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ziyaretler sonrası dualarla uğurlandı. Liman Mahallesi Öğretmenler Caddesi'nde ikamet eden 90 yaşındaki Hava Ersayın, sürpriz karşısında çok duygulandığını belirterek, belediye yönetimi ve tüm personellerine teşekkür etti.

Cedit Mahallesi'nde oturan 94 yaşındaki Dursune Kotan ise "Allah hepinizden razı olsun. Allah sizlere hayırlı ve uzun ömürler nasip etsin. Bizleri unutmayarak ziyaret ettiğiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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