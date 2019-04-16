Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclisi Seçimden Sonra İlk Toplantısını Yaptı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Türkiye'ye örnek olacak hizmetleri gerçekleştireceklerini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından Demir'in başkanlığında ilk kez toplandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Demir, Samsun'da tüm ilçe belediyelerle birlikte hizmet gayreti içinde olacaklarını söyledi.

Siyasetin her kademesinde görev aldığını belirten Demir, şunları dile getirdi:

"31 Mart'tan sonra ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı oldum. Büyükşehir belediyesinin yetki alanı içinde Türkiye'ye örnek olacak hizmetleri gerçekleştireceğiz. Halkımıza hizmet hepimiz için şeref ve onurdur. Enerjimizi birleştirerek, herkesi kucaklayarak hedef birliğine doğru birlikte yürüyeceğiz. Samsun'u bulunduğu yerden daha ileriye taşıyacağız."

Konuşmanın ardından Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekilliği seçimi yapıldı. AK Partili Nihat Soğuk birinci başkanvekilliği görevine seçilirken MHP'li İsmail Sevindik ise ikinci başkanvekili oldu.

Kaynak: AA