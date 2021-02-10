Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19'dan etkilenen esnafa kira desteğinde bulunacak
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Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19'dan etkilenen esnafa kira desteğinde bulunacak

10.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 16:39
Samsun Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19'dan etkilenen esnafa kira desteğinde bulunacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen ve mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerine kira desteği sağlayacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinden etkilenen ve mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerine kira desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, mülkiyeti, kullanım ve tasarruf hakkı belediyeye ait iş yerlerinin kiralarında, esnafa destek olmak, mağduriyetlerini azaltmak amacıyla yüzde 50 indirim yapılacak.

Ayrıca İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla faaliyetleri durdurulan esnaftan da salgın süreci bitene kadar kira alınmayacak. Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karar, bu ay itibarıyla uygulamaya konulacak.

Yüzde 50 indirimli kira uygulamasından 49 esnaf ve kuruma ait 18 işletme yararlanacak. 16 esnaf da Kovid-19 tehdidinin kalkacağı güne kadar kira ödemeyecek.

Merkez ilçelerde faaliyet gösteren ve ilçelerden merkeze gelen 3 bin 63 minibüs dolmuş, taksi dolmuş ve ticari taksi, şubat ve mart aylarında toplam 320 bin lira tutarındaki hat, durak ve işgaliye bedelini ödemeyecek. Merkezde faaliyet gösteren 40 özel halk otobüsüne de şubat ayında araç başına 1750 lira destek verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, her zaman esnafın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatmanın sevincini yaşıyoruz. Gönül ister ki bu karardan tüm esnafımızı yararlandıralım fakat maalesef bu mümkün değil. Bu yönüyle de içimiz buruk. İnşallah en kısa sürede pandemi sıkıntısından kurtuluruz ve yaşanan mağduriyetler sona erer." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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