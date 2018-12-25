Samsun Büyükşehir Belediyesi Kışa Hazır

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, 4 bin 525 kilometrelik yol ağında 223 iş makinesi ve 326 personel ile başta kar yağışı olmak üzere çetin kış şartlarına hazır olduklarını söyledi.

Şahin, Samsun Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) karla mücadele ile ilgili toplantıdaki konuşmasında, büyükşehir olarak muhtemel bir kar yağışı durumunda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için meteorolojinin uyarılarının da göz önünde bulundurulduğunu vurgulayarak, "Buna göre tüm ilçelerimiz ve hemen hemen tüm mahallelerimiz için durum değerlendirmesi yapılarak alınacak tedbirler ve yapılacak işler belirlendi. 17 ilçemizin tamamında refüj mahalleri oluşturuldu. Bütün bölgelerimizde karla mücadele araçları konuşlandırıldı. İlçelerimizin en yüksek tepelerine, en yüksek geçiş noktalarına akaryakıt tankları yerleştirildi." açıklamasında bulundu.

Karla mücadele planlaması hakkında değerlendirmelerde bulunan Şahin, "İl mülki sınırları içerisinde 4 bin 525 kilometrelik yol ağında karla mücadelede kullanılmak üzere bin ton granüler tuz ve 3 bin ton likit solüsyon alımının ihalesi yapıldı. Çalışmalarımızda emanet iş gücü sayesinde edindiğimiz makinelerin dışında müteahhitlerimizin makineleri de kullanılacak. Kısacası, 223 iş makinesi ve 326 personeli ile Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadeleye de diğer olumsuz hava koşullarına da hazır durumdadır." diye konuştu.

İlçe belediyelerinden de karla mücadele kapsamında ulaşım yollarında gerekli çalışmayı yapmasını ve ihbarda bulunan vatandaşı Büyükşehir Belediyesine yönlendirmesini isteyen Zihni Şahin, "Vatandaşlarımız, 24 saat boyunca telefonda 0362 311 90 00 numaradan ekiplerimize ulaşabilir, ihbarda bulunabilir. Asılsız ihbarların zaman kaybına yol açtığı ise unutulmamalıdır. Özellikle yoğun kar yağışının olduğu günlerde vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi gerekli." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Çam tarafından bir sunum yapıldı. Çam, kar ve olumsuz kış şartlarıyla ilgili mücadele planlamasında Samsun'u, "merkez, doğu, batı, güney" olmak üzere 4 bölgeye ayırdıklarını belirterek ekiplerin hazır olduğunu belirtti.

Kaynak: AA