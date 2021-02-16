Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisini sürdürüyor
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Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisini sürdürüyor

16.02.2021 14:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:56
Samsun Büyükşehir Belediyesi karla mücadele mesaisini sürdürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede kapanan 263 mahallenin yolunun açılması için çalışma başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışı nedeniyle 17 ilçede kapanan 263 mahallenin yolunun açılması için çalışma başlattı.

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden yapılan açıklamada, kent genelinde özellikle yüksek kesimler ile kırsal bölgelerde etkili olan kar yağışı sonrasında 17 ilçede 263 mahallenin yolu kapandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, yolların açılması için 178 araç ve 308 personel ile çift vardiyalı olarak kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yolların trafiğe açılmasın için mücadele ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, mahalle yollarını ulaşıma açma çalışmalarının geceden itibaren devam ettiği aktardı.

Ekiplerin dün gece itibarıyla kentin orta ve yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası kapanan yollara ivedilikle müdahale ettiğine işaret eden Demir, "263 mahallemizde yol açma çalışmalarımız hassasiyetle devam etmektedir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına ilçe belediyelerimiz ile koordineli şekilde çalışmalarımız sürüyor. Her ilçemizde oluşturduğumuz ayrı ekiplerimizle eşgüdümlü olarak hareket ediyoruz. Gece gündüz demeden sahadayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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