Samsun Büyükşehir Belediyesi gönüllü öğretmenlerle öğrencileri buluşturacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi, gönüllü özel okul öğretmenleri ile Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan öğrencileri kendi televizyon kanalı üzerinden buluşturacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, LGS sınavına hazırlanan öğrencilere, 11 Ocak'tan itibaren YouTube üzerinden yayın yapan SBB TV'de, gönüllü özel okul öğretmenleri konu anlatımları ve soru çözümleriyle destek verecek.

Uzaktan Eğitim ve Öğretim Takviye Dersleri Projesi ile LGS adayları, 12 özel okuldan 24 öğretmenle buluşturulacak. On altı hafta sürecek 207 saatlik canlı eğitimde Türkçe, matematik ve fen bilimleri dersleri anlatılacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, öğrencilerin LGS sınavına en iyi şekilde hazırlanmaları için çevrim içi eğitime büyük önem verdiklerini belirtti.

Salgın sebebiyle öğrencilerin yüz yüze eğitimden bir süredir uzak olduğuna işaret eden Demir, "Bu sene yapılacak LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencilerimizin kurs imkanı da ortadan kalktı. EBA'dan alabildikleri kadar bilgi alan öğrencilerimiz, evlerinde konu tekrarı yapıyor, soru çözmeye çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün desteğinde bu öğrencilerimize ilave katkı sağlamak istedik. SBB TV üzerinden takviye uzaktan eğitim programları yapacağız. Ücretsiz ders yayınlarımız sayesinde öğrencilerimiz eksiklerini tamamlayacak hem de bilgilerini pekiştirecek." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanlığının EBA üzerinden eğitim öğretime devam ettiğini, Büyükşehir Belediyesi olarak "Eğitim öğretim bir kamu hizmetidir" anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Farkındalık oluşturmak istedik. Devlet okulu öğrencilerimize daha çok fayda sağlamak için onları gönüllü özel okul öğretmenlerimizle buluşturuyoruz. Bu sayede ilçelerimizdeki öğrencilerimiz de özel okul öğretmenlerinden ders almış olacak. Öğretmenlerimiz de katsayıları yüksek Türkçe, matematik ve fen bilimleri konularını kendileri planlayarak derslere girecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun